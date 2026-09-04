De la nariz al juzgado: la guerra de Andy y Lucas

El corazón vuelve de vacaciones después de un verano de tregua estival. Septiembre nos ha devuelto a la realidad y la crónica rosa estrena curso con una nariz como protagonista. Sí, una nariz. Increíble, pero cierto. Quevedo tuvo que escribirle un soneto a Góngora para que una nariz alcanzara tanto protagonismo.

Esta semana media España ha estado pendiente de la nariz de Lucas González, excomponente de ‘Andy y Lucas’. El cantante regresaba de Turquía después de someterse a una complicada reconstrucción nasal y en el aeropuerto le esperábamos un montón de reporteros y cámaras de televisión para obtener sus primeras impresiones tras la cirugía.

No hablamos de un simple retoque estético. Lucas llevaba dos años buscando una solución a la deformidad de su nariz. Al final, se decantó por viajar a Turquía por recomendación de un otorrino de Barcelona.

Feliz con el resultado de dicha operación, el cantante se enfrenta ahora a 6 meses de recuperación, los cuales va a aprovechar para rodar un documental sobre este singular momento que atraviesa. Explotará su nueva nariz convirtiéndola en figura central de una pieza audiovisual. Este hombre no deja de sorprendernos.

Pero, ¿cómo una nariz puede generar tanta expectación e interés? Quizá porque nos fascina la transformación física y el “antes y después” es más efectivo que un culebrón. Tampoco ayuda que la prensa del corazón haya vivido un verano poco generoso en romances o rupturas memorables, así que hemos llegado a septiembre convirtiendo un tabique nasal casi en cuestión de Estado. Con la que está cayendo, siempre viene bien un poco de show para desengrasar, ¿no?.

Pero dejemos la nariz en paz, que bastante ha sufrido ya. Lucas tiene otro frente abierto que en vez de en un quirófano, podría acabar resolviéndose en un juzgado. La guerra entre Andy y Lucas está a punto de cambiar de escenario, cuando aún algunos siguen sin identificar quién es quién en el dúo.

Según hemos podido saber las Mamarazzis, Andy ha puesto en manos de sus abogados la preparación de acciones legales contra su excompañero porque tiene serias dudas sobre algunas liquidaciones de su etapa juntos, sobre todo en cuanto a los ingresos generados en Spotify y otras plataformas digitales. No es un asunto nuevo. El pasado mes de noviembre, Andy soltó en ‘El Hormiguero’ que del dinero generado en las plataformas no había visto ni un euro. Diez meses después de esa afirmación está dispuesto a solicitar una auditoría para averiguar si recibió todo el dinero que le correspondía.

Y mientras la relación entre ambos se complica sin vuelta atrás, Lucas, además de a la posible demanda Andy, se enfrenta también a la reclamación judicial de 400.000 euros de su expromotor, Pol Sánchez, que sostiene que trabajó para el dúo en su gira de despedida y cerró múltiples conciertos para los artistas. Lucas niega la relación contractual, pero, según hemos podido comprobar, el expromotor conserva documentación de sobra que respalda su versión. Pol piensa llegar hasta el final y si necesitara el testimonio de Andy para refrendar su relato, es más que probable que lo obtuviera.

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Y con este panorama, inauguramos temporada. Bienvenidas al nuevo curso del corazón.