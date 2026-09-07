A los 45 años
Natalie Portman da a luz a su tercer hijo
La actriz, de 45 años, ha dado a luz a su primer hijo con el productor musical Tanguy Destable
EFE
La actriz Natalie Portman ha dado a luz a su tercer hijo junto a su actual pareja, el productor musical Tanguy Destable, según revela la revista People.
La actriz, de 45 años, dio a luz el pasado agosto en París. Portman tiene otros dos hijos Aleph (15 años) y Amalia (9 años), junto a su exmarido Benjamin Millepied.
Portman dio a conocer su embarazo en abril: "Tanguy y yo estamos muy emocionados -dijo a la publicación-. Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro".
La estrella de Marvel aseguró que su embarazo estaba siendo una experiencia más "tranquila" y añadió que valora cada instante. "Es una gratitud que no necesariamente comprendes cuando eres joven", dijo.
"Existe una calma y un conocimiento de mí misma -saber con quién quiero pasar el tiempo y qué tipo de energía deseo a mi alrededor- que hace que la experiencia sea tan hermosa cada día. Además, al saber que probablemente sea la última vez, atesoro cada momento".
Portman es de origen israelí pero reside en Francia desde hace años. Este verano fue distinguida en el grado de dama de la Legión de Honor (el rango inicial).
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