Marco, el hijo de 15 años de Melendi y Dama, recibe el alta hospitalaria tras su operación de urgencia: "Toca recuperarse"
Los padres del joven agradecen el aluvión de mensajes que han recibido para interesarse
V. M.
Dámaris Abad, más conocida por su nombre artístico, Dama, encendía todas las alarmas este martes al revelar a través de una historia compartida en sus redes sociales que Marco, el hijo que tiene en común con Melendi -con el que mantuvo una relación que duró una década y que llegó a su fin en 2014- había sido "operado de urgencia" y que en esos momentos afrontaba su segundo día en el hospital con el pequeño, de 15 años. "Gracias a Dios todo bien. Agradecida por la vida teniendo presente que vivirla es un regalo" añadía lanzando así un mensaje tranquilizador sin entrar en detalles sobre la intervención del menor.
Un revés de salud que empiezan a dejar atrás, ya que como ha anunciado este miércoles por la tarde la cantante de 'Adicta' agradeciendo el aluvión de muestras de cariño que han recibido, y la expectación mediática que ha desatado la operación del niño, ya ha recibido el alta hospitalaria y ha podido volver a su domicilio, donde descansa con el apoyo incondicional de sus seres queridos.
"En vista de la cantidad de medios que se hicieron eco de la operación de Marco, queremos dar las gracias a todos por haber tratado la información con tanto cariño y amor. Aprovechamos también para deciros a todas y cada una de las personas que se han preocupado por su salud, que ya estamos en casa y que ahora toca recuperarse, rodeado de los mimos y el amor de toda su familia, que le ama" ha publicado en su perfil de Instagram, revelando aliviada que todo se ha quedado afortunadamente en un susto y que la evolución de Marco está siendo tan positiva que ya han podido abandonar el hospital.
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