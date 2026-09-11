Alice Campello y Álvaro Morata: así es su nueva vida en Madrid tras darse una segunda oportunidad

Alice Campello y Álvaro Morata viven una permanente 'luna de miel' desde que decidieron dar una nueva oportunidad a su matrimonio el pasado junio. Aunque su segunda separación a principios de 2026 -después de su sorprendente ruptura en agosto de 2024- parecía la definitiva, y se hablaba incluso que habrían firmado el divorcio y su decisión de emprender caminos separados no tenía marcha atrás, han demostrado una vez más que el amor todo lo puede y están más felices que nunca con su decisión de luchar por su felicidad y la de la preciosa familia que han formado junto a sus hijos Leonardo y Alessandro (8), Edoardo (6) y Bella (3).

Una reconciliación que ha coincidido con una nueva e ilusionante etapa en sus vidas, ya que tras vivir en Estambul -de enero a junio de 2025, cuando el delantero jugó en el Galatasaray turco-, y en Italia este último año en el que el madrileño militó en las filas del Como 1907, la pareja ha regresado a España tras el fichaje de Álvaro por el Leganés.

Disfrutando de su regreso a Madrid, con el que no solo ellos sino también sus niños están encantados, Alice y Morata están llevando una vida tranquila y apenas se han dejado ver públicamente, pero eso no quiere decir que no estén tan enamorados como el primer día después de una década de relación marcada por los altibajos. Y así lo han demostrado reapareciendo juntos y de lo más sonrientes presumiendo de su faceta de súper padrazos, ya que volcados en sus pequeños han acudido a recogerles al colegio entre sonrisas y miradas cómplices.

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Tras llegar juntos compartiendo confidencias al centro escolar, el futbolista y la influencer se mostraban de lo más cariñosos y pendientes de uno de sus mellizos y del pequeño Edo, a los que cogieron de la mano de camino a su coche para merendar en familia. Siempre ideal y apostando por la comodidad, la italiana ha lucido un look casual compuesto por camiseta básica negra de manga larga con escote en pico, vaqueros tipo wide leg y unas sandalias planas destalonadas, completando su estilismo con unas sencillas gafas de sol.