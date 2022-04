Este adorable perro de 13 años conquista Tiktok todos los días cuando su dueño sube el video diario donde el carlino decide si va a ser un buen día o no. Acumulan más de 4.5 millones de seguidores en su cuenta por sus divertidas predicciones del futuro. Si por las mañanas puede sostenerse en pie, entonces el día irá bien pero sin embargo, si no se mantiene, será un día "sin huesos" como lo califica su dueño.

Un día de agosto su dueño, Jonathan Graziano, decidió empezar a subir videos a esta plataforma donde mostraba si su perro tenía huesos o no ese día, según sus intentos de sacar al carlino de la cama. Estas grabaciones capturaron rápidamente la atención de los usuarios que entraban cada día en el perfil para comprobar la predicción de Noodle de ese día.

Durante una entrevista que concedió a The Today Show el dueño confirmó que no se esperaba que tanta gente fuese a ver sus videos ni mucho menos que su perro se hiciese famoso en Tiktok, y se convirtiese un icono de la salud mental. También habló de como "no bones" (sin huesos) se convirtió de primeras en un ritual para por las mañanas comprobar como se encontraba su perro, pero luego la gente lo empezó a usar para saber como irían sus propios días.

Ahora todas las mañanas, Graziano coloca su móvil delante de la cama de Noodle y le da la grabar para luego levantar a su carlino, y si este se mantiene el pie es un "bones day" (día de huesos, es decir, será un buen día), pero si se vuelve a echar será considerado un "no bones day" (un día sin huesos, un día para autocuidarse y mimarse a uno mismo).

Un día con huesos fomenta que la gente se coma el mundo y vaya a por todas mimándose con algo que les haga feliz. El objetivo de ese día será utilizarlo con ambición y completar todas las tareas pendientes que llevamos tiempo posponiendo. Pero al contrario, un día sin huesos, que no significa que vaya a ser un mal día, Graziano lo presenta a sus seguidores como un día para cuidarse, ser bueno contigo mismo y hacer algo que te resulte agradable.