La tasa de abandono de animales en España es una de las más altas de Europa, con alrededor de 285.000 perros y gatos recogidos al año por protectoras en todo el territorio estatal, según las cifras recogidas por el estudio "Él nunca lo haría 2022" de la Fundación Affinity, en el marco del Día Internacional del Animal sin Hogar que se conmemora cada tercer sábado de agosto.

Ante esta situación, varias entidades han recordado el problema de la sobrepoblación de animales de compañía que terminan dependiendo de protectoras para sobrevivir o tener una segunda oportunidad.

Según datos del estudio, en 2021 llegaron 167.656 perros (un aumento del 3,5% con respecto al año anterior) y 117.898 gatos (una disminución del 5% en el mismo periodo) a los más de 1500 centros de acogida de animales de España -247 centros municipales de acogida y 1.334 protectoras y entidades privadas-.

El destino de esos animales fue la adopción en más de un 50%, con un porcentaje de éxito del 90% frente al 10% de las adopciones fallidas, debidas en un 34% al comportamiento del animal, en un 16% a una mayor responsabilidad de la esperada, y en un 11% a alergias.

Nubika, centro de formación especializado en el sector veterinario, sostiene que cerca del 30% de las devoluciones podría evitarse con un buen adiestramiento animal y una correcta concienciación del proceso por parte de la familia adoptante, por ello, "es importante conocer las diferentes razas y sus peculiaridades, así como las alergias de los miembros de la familia para adoptar de manera consciente y responsable”.

La responsable de comunicación de La Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA), Encarna Carretero, ha achacado el abandono a una falta de responsabilidad: “Muchas personas llaman diciendo que se tienen que cambiar de casa o de trabajo y es entendible, las circunstancias pueden cambiar, pero hay que buscar soluciones”.

Según el Área de Protección Animal, órgano dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, el cambio de trabajo o de domicilio, los motivos económicos, o la compra compulsiva, son algunas causas de abandono, junto las camadas no deseadas que es otro de los principales motivos, en un 21% según cifras de Affinity (más del 55 % de los gatos que llegaron a los refugios el año pasado fueron cachorros).

En ANDA abogan por la esterilización y el control de la reproducción para combatir la sobrepoblación, y fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han asegurado además que “es una buena medida para reducir la incidencia de varias enfermedades".

No obstante, desde el Área de Protección Animal de la Comunidad de Madrid, insisten en que “debe compatibilizarse con la libertad de las personas a la hora de elegir una cría controlada y responsable de sus animales”, ya que "la prohibición de criar en el ámbito particular daría lugar a la cría ilegal de animales no identificados y a un posible incremento del abandono".

El Centro Integral de Acogida de Animales (Ciaam) logra encontrar un hogar al 85% de las mascotas recogidas tras su abandono, las cuales a veces tienen chip y se pueden devolver a sus dueños, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

De acuerdo con los datos de los centros de acogida de la Comunidad de Madrid, se han adoptado más de 3.000 perros y gatos a través del Ciaam y otros espacios de protección en la región durante el primer semestre de 2022.

Carretero ha explicado que la aprobación de la Ley de Derechos Animales el pasado 1 de agosto conseguirá mejorar el estado de la protección animal al incluir la prohibición del comercio de los animales de compañía, la mejora de la recogida de los animales en los centros municipales, o un sistema de inspección y control, sobre todo de camadas felinas; además de la prohibición de espectáculos circenses con animales salvajes y la inclusión en el futuro proyecto de ley del listado positivo por el que se regula la tenencia y comercio de animales de compañía exóticos.

No obstante, el Área de Protección Animal ha advertido de otros aspectos que no se recogen en la ley, como el hecho de que “la prohibición de la comercialización de animales en tiendas podría dar lugar a su venta ilegal, o de la necesidad de preservar la supervivencia de la propia fauna autóctona (perjudicada y diezmada por las especies invasoras)”.

Desde el Ciaam y ANDA insisten en adoptar antes de comprar y trabajan en la sensibilización y en la adquisición de una responsabilidad teniendo en cuenta requisitos como tiempo, un espacio adecuado y unos gastos al adoptar.