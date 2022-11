Cuando hablamos de perros, el plural es obligatorio porque hay muchas razas y cruces. Cada raza tiene su propio carácter y características físicas que la distinguen.

Van desde perros grandes y medianos, con una altura a la cruz de hasta 60 cm y unos 40 cm respectivamente, hasta enanos de unos 30 cm. Los perros que están por debajo de este último umbral son los perros toy, cuyo pequeño tamaño los hace perfectos para vivir en pisos pequeños.

En su mayoría son perros de compañía pero con rasgos diferentes.

Entre los más famosos están el esponjoso zorro pomerano, el caniche enano y el chihuahua. En los últimos tiempos, el Pinscher enano, que parece un Doberman en miniatura, ha sido especialmente popular.

A menudo se confunde con un Pinscher un perro de juguete que se le parece mucho y que muy poca gente conoce, el Pražský krysařík.

El Pražský krysařík se conoce comúnmente como el Ratero de Praga, es decir, cazador de ratas. De hecho, parece que al principio era especialmente hábil en ello. A menudo se le llama impropiamente la Rata o la Rata de Praga.

El Ratero de Praga mide menos de 20 cm de altura, como máximo 23 cm. Tiene un pelaje corto y brillante, de color negro con pequeñas porciones de color marrón. No tendría un subpelo grueso, lo que lo convierte en uno de los perros que no muda y no ensucia su casa. Esto también le haría estar más expuesto a las bajas temperaturas. Si, por el contrario, nos gusta el subpelo grueso, nos convendría un perro suave que no muda.

La raza Ratter de Praga tiene una larga y también problemática historia. Originario de la República Checa, estaba muy extendido en las cortes nobles y reales de Europa en la Edad Media. Lo cual no es sorprendente, teniendo en cuenta su esbelta y elegante carrocería.

Sin embargo, su fortuna cesó y cayó en el olvido durante mucho tiempo; sólo a finales del siglo XX reapareció. La FCI la ha reconocido recientemente, aunque de forma provisional, hasta el punto de que fuera de la República Checa sigue siendo poco común.

El Ratter de Praga es un perro con su propia historia que no tiene nada que ver con el Pinscher. Hay algunas diferencias que lo distinguen, a saber, una altura que es varios centímetros más corta. De hecho, el Pinscher tendría más de 20 y hasta 30 cm.

Además, el Ratero de Praga tiene una cabeza menos puntiaguda y con forma de pera. Encima se encuentran las orejas puntiagudas que parecen ligeramente más anchas.

El Ratero de Praga es un perro frágil, dado su diminuto tamaño y su ligero peso, normalmente inferior a 3 kg. Por lo tanto, hay que interactuar con ella suavemente.

Al ser un perro al que no le crece ni se le cae el pelo, requiere poco cepillado. Obviamente, será bueno revisarlo con frecuencia para comprobar su estado de salud y cualquier cambio, como la limpieza de la nariz.

Es un perro leal y cariñoso y tiende a vincularse mucho con su familia. Esto le lleva a ser muy protector y a ladrar con frecuencia, un aspecto que se puede mitigar con la educación adecuada.

Si se le habitúa puede ser muy sociable, tanto más cuanto que también tiene un carácter juguetón. Como tiende a ser muy activo y ágil, será bueno que haga ejercicio.