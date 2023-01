Es verdad que no le ocurre a todos los perros, pero sí a la mayoría. Y es el problema con el ruido de los petardos. La mayoría de los perros se asusta con los petardos y esto, además de acarrearles graves consecuencias, también puede hacer que salga huyendo. Ayudar a que nuestro perro no tenga miedo a los petardos es una labor complicada, pero no imposible, y siempre tiene como base la educación que le damos a nuestras mascotas. Como siempre, será mucho más fácil educarlos desde que son cachorros, incrementándose la dificultad a medida que se hacen mayores.

Durante las fiestas navideñas es muy normal que se suelten petardos con motivo de estas celebraciones. Por eso es un buen momento para ver qué podemos hacer para evitar que nuestras mascotas se asusten. Lo principal es analizar cuáles son los síntomas que sufre nuestra mascota cuando se asusta por un petardo o un ruido fuerte. Así, suelen quedarse paralizados, sufren temblores, se les ponen los pelos de punta o están agitados con la respiración muy rápida y jadeos. Otro puede tener taquicardia o adoptan una postura encogida con las platas flexionadas, la orejas para atrás y el rabo entra las patas. También se puede identificar que están asustados porque emiten aullidos intensos o porque se han orinado de forma involuntaria. Consejo de los veterinarios En caso de que tenga alguno de estos síntomas, tenemos un problema. El principal consejo de los veterinarios, sobre todo cuando los perros son cachorros, es que los llevemos a lugares con mucho ruido o en el que haya mucha gente a la vez. También deberíamos acostumbrarlo en casa a ruidos fuertes como el del secador o la aspiradora. Todo esto se hace para que se acostumbren a los ruidos fuertes y ayudará mucho en nuestra labor para evitar que se asusten cuando escuchen un petardo. También ayuda que nuestro perro esté solo en casa el menor tiempo posible. Y que cuando se encuentre solo, esté en una habitación tranquila, la que menos ruido tenga, acompañado por sus juguetes. Si sabemos que durante ese tiempo que va a estar solo van a sonar petardos, debido a alguna celebración, podremos también dejarlo con la televisión puesta o con música, que hará que nuestra mascota se sienta acompañada y, además, ocultará en parte el ruido de los petardos.