Acoger a un animal en casa es un gesto maravilloso. Si eliges un cachorro, tienes la oportunidad de enseñarle todas las cosas que puede y no puede hacer. El discurso cambia si acoge a un animal adulto, pero nada es imposible. Hoy queremos hablarte de los gatos, unos animales muy especiales e inteligentes. Si de repente descubres que tu gato hace caca fuera de la caja de arena, no te alarmes: puedes solucionar el problema de inmediato.

Los gatos suelen comportarse de formas imprevisibles que a veces no comprendemos. Sin embargo, aunque hay comportamientos esperables, como arañar el sofá, no es agradable encontrar la orina de su gato por toda la casa.

Cuando esto ocurre, sólo puedes pensar en por qué se comporta así. Existen causas que llevan a nuestro gato a comportarse así y hoy queremos desvelártelas. Además, le explicamos cómo solucionar el problema de forma rápida y sencilla. Si quiere saber más, siga leyendo a continuación.

Una de las razones más frecuentes por las que los gatos hacen sus necesidades fuera de la caja de arena es que no está suficientemente limpia. Los gatos son muy exigentes con la limpieza y, si no limpias la caja de arena con regularidad, pueden decidir evitarla y hacer sus necesidades en otro sitio.

Es la forma que tiene el gato de mostrar su desaprobación y pretende hacerle entender que debe limpiarlo. Pero, ¿y si, incluso después de limpiarlo perfectamente, el gato persiste en hacer caca en otros sitios? En este caso, puedes culpar a los productos de limpieza que utilizas.

Los gatos tienen un olfato muy desarrollado y son sensibles a los olores fuertes. Productos como la lejía deben evitarse a toda costa. En su lugar, prueba a utilizar un limpiador de bricolaje. Mezcla agua tibia, una pequeña cantidad de jabón de Marsella y una taza de café de agua oxigenada. Mientras que el jabón de Marsella eliminará todos los malos olores, el peróxido de hidrógeno desinfectará la arena. Por último, aclare bien y ya está.

¿Su gato hace caca fuera de la caja de arena? No se desanime y proporcione al gato una caja de arena cómoda y adecuada para incitarle a utilizarla. Si el gato utiliza la caja de arena correctamente, no la cambie nunca de sitio. Es posible que el gato no aprecie el cambio y decida no volver a utilizar su caja de arena.

Si, por el contrario, el gato hace caca en los sitios equivocados, busca un lugar mejor para la caja de arena, un lugar que le dé intimidad.

Además, considere la posibilidad de proporcionar a su gato más cajas de arena, sobre todo si hay otros gatos en casa. Disponer de uno de los suyos le hará más feliz y más proclive a hacer sus negocios en el lugar adecuado. Por último, si su gato no utiliza la bandeja sanitaria, pruebe a cambiar la arena que utiliza normalmente: puede que le resulte inadecuada.