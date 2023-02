¿A quién no le ha pasado que se pone a cocinar o comer y su perro se le acerca y le pone ojos de pena? Ante esta situación, que en algunos casos podría tildarse casi de chantaje, resulta difícil negarle un trozo o unas sobras del plato. Pero, ¿estamos haciendo bien o es desaconsejable?

Que los perros prefieran nuestra comida a su pienso de los más normal. Está más jugosa, caliente, huele mejor... En el fondo, y siendo realistas, no tiene ni punto de comparación con las croquetillas con las que se suelen alimentar y es por eso que aunque acabe de comer de su cuenco, el perro siga reclamando la de los humanos.

Ante esta situación, lo primero que debemos hacer es plantearnos qué es lo que queremos: ¿Estamos dispuestos a compartir nuestra comida con la mascota sin problema o preferimos que nos deje tranquilos cuando estamos en la mesa?

Si optamos por la primera de las opciones no existe ningún problema. No tiene por qué ser nada malo siempre y cuando sea lo que se pretende y se entiende la situación con normalidad.

Si optamos por la segunda, hay que tener claro que debemos cortar este comportamiento. ¿Cómo? Siendo muy firmes a la hora de no dar comida al animal. Y en esto, insisten los expertos, hay que ser muy consistentes. Mucho. Porque de no serlo, estaremos reforzando de manera involuntaria esos ladridos, saltos o arrumacos para tratar de recibir comida. Si en ocasiones cuando nos piden comida haciendo esos gestos le alimentamos, el can lo entiende como refuerzo positivo y seguirá haciéndolo.

¿Entienden los perros los besos y los abrazos?

Con frecuencia los dueños de perros y gatos besan y abrazan a sus mascotas. Estos gestos universales de cariño entre humanos no siempre es bien recibido por los animales, que en no pocas ocasiones se muestra huidizos cuando ven que les va a caer un achuchón o un morreo. Estas situaciones hacen pensar a más de uno si ellos entienden lo que queremos transmitirles o si, por el contrario, les estamos asustanto. Esto es lo que dice la ciencia al respecto.

Sobre este asunto ha respondido el etólogo Jaume Fatjó en el podcast "No te lo habías preguntado" de Judith Tiral. "Evidentemente nosotros tenemos nuestra manera de expresarnos como personas, y la manera de querer es el beso y el abrazo", comenzó explicando el experto, antes de entrar en más detalles. "A algunos perros les puede hacer sentir incómodos los abrazos", afirmó.

En ese sentido, Fatjó también reconoció que, aunque esta situación puede no ser la preferida por el perro, sí puede llegar a tolerarla. "Seguramente es un comportamiento que tiene normalizado, pero eso no quiere decir que el perro se haya pasado al club de los abrazos", aseguró.

Esto tiene una explicación clara y sencilla para el experto: los animales tienen una forma distinta de comunicarse y también de transmitirse afecto. "Entiende que estás haciendo un gesto y que es un contacto deseado", aclaró.

Ante esto, la pregunta del millón, que fue formulada por Tiral: "¿Ellos entienden que es afecto?" "A veces en estos casos ves señales de incomodidad. Lo que es muy importante es tener una comunicación con tu perro que sea buena para ti, pero sobre todo que sea respetuosa con la naturaleza del animal. Si tú detectas que hay alguna de estas señales que le hacen sentir incómodo, te tienes que ir adaptando", abundó Fatjó.