Seguro que te has dado cuenta de que cuando te diriges directamente a tu perro, este gira la cabeza. Pues es un gesto muy característico de los peludos que cuenta con varios estudios sobre el comportamiento de los perros.

La educación canina es un proceso de aprendizaje que tiene como objetivo enseñar a los perros a comportarse de manera adecuada en diferentes situaciones. Esta educación no solo beneficia al perro, sino que también es esencial para la seguridad y el bienestar de las personas y otros animales que interactúan con el perro.

La educación canina comienza desde que el cachorro es muy joven, y consiste en enseñarle habilidades básicas como la socialización, la obediencia y el entrenamiento para el uso del baño. A medida que el perro crece, la educación se extiende a enseñarle cómo caminar con correa, cómo comportarse en presencia de otros perros, cómo responder a comandos básicos y cómo controlar sus impulsos.

La educación canina también es importante para prevenir la agresión y otros comportamientos no deseados. Los perros que no están bien educados pueden mostrar agresión hacia personas u otros animales, lo que puede ser peligroso y costoso. Sin embargo, una educación adecuada puede prevenir estos comportamientos.

Además, la educación canina puede ser beneficiosa para la salud mental y física del perro. Los perros bien educados tienen menos estrés y ansiedad, lo que puede llevar a una vida más larga y saludable. También pueden disfrutar de una mayor interacción social y una mayor calidad de vida en general.

Enfoques

Hay muchos enfoques diferentes para la educación canina, desde la educación tradicional basada en la disciplina hasta la educación basada en la recompensa positiva. La educación basada en la recompensa positiva se centra en premiar al perro por comportamientos deseados en lugar de castigarlos por comportamientos no deseados. Este enfoque suele ser más efectivo y menos estresante para el perro.

Así que si tu perro gira la cabeza cuando le hablas, probablemente lo hace porque quiere reconocer las palabras. Y es que aunque no hablen nuestro idioma, los perros sí son capaces de aprender algunas palabras básicas, como "no" o "siéntate", con lo que de esta manera, tu perro espera reconocer algunas de las palabras que han aprendido gracias a la educación que le has dado.

Otra razón de realizar el gesto de mover a la cabeza es la respuesta a la voz, porque el girar la cabeza escuchará de una forma más clara al permitir que una de sus orejas se coloque más cerca de tu voz.

Y por último, lo hace para verte mejor. Y es que, en muchas ocasiones, la nariz no les permite ver con total claridad, con lo que al girar la cabeza, despejan la visión y te pueden ver mejor.