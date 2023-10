La puesta en vigor de la nueva ley de bienestar animal cambiará algunas cosas que hasta ahora considerábamos como normales. Entre ellas, la de dejar atado a nuestro peludo en la puerta del supermercado para que, pacientemente, espere a que realicemos las compras. Muchos supermercados, este tipo de establecimientos donde se manejan alimentos tienen prohibida la entrada a los animales de compañía, tienen junto a sus puertas varios soportes donde, hasta ahora, se podía dejar al perro. En otras ocasiones se servían de farolas e incluso árboles.

Pues la ley no permite esta práctica, y no es algo baladí, ya que puede acarrear multas de hasta 10.000 euros. De hecho, el mismo día que entró en vigor la ley ya se produjo la primera multa. Tuvo lugar en Vigo, donde una mujer dejó amarrado a su perro a la puerta de una farmacia. Cuando salió del establecimiento, además de su perro, también estaban esperándole los agentes con una multa de 500 euros.

Ante esta situación, deberemos ser cautos cuando vayamos a hacer la compra si queremos llevar a nuestros peludos. En primer lugar, tener en cuenta lo dicho, que si se trata de un supermercado o similar, nuestro compañero no podrá entrar con nosotros, así que tendremos que dejarlo en casa. Pero sin embargo, también hay un buen número de establecimientos donde sí se permite la entrada de perritos.

Obligaciones

De hecho, la nueva ley no obliga al resto de establecimientos a admitir a los perros si antes no lo hacían, pero sí intenta que sean más abiertos. De hecho, cada vez hay más centros comerciales considerados como "pet friendly" en los que se permite el acceso con perros. Eso sí, antes hay que leerse bien las normas de estos centros comerciales, porque no es un acceso al uso. Por ejemplo, algunos solo permiten el acceso de un perro por persona. Además, aunque el centro comercial sea "pet friendly", no pueden obligar a que el resto de las tiendas en su interior lo sean. Así que habrá algunas en las que sí podrás meter a tu mascota y otras que no (las de alimentación nunca).

De hecho, hay algunos establecimientos muy conocidos que desde hace tiempo ya permiten entrar con nuestras mascotas. Se trata de los establecimientos de Inditex, es decir las tiendas de Zara, Bershka, Pull&Bear o Stradivarius, entre otras, donde no hay problema alguno para pasar con nuestros peludos. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta que la responsabilidad es nuestra.

Pegatinas

Para facilitar el acceso de las mascotas a los establecimientos, muchos de ellos suelen colocar en la entrada pegatinas donde informan al respecto. Ya sea poniendo que son "pet fliendly" o directamente explicando que las mascotas son bienvenidas. Ojo, que también ocurre en el caso contrario, ya que, como hemos dicho, las tiendas no están obligadas por la ley a facilitar el acceso a las mascotas, es su decisión.

Y si no podemos ir de compras con nuestra mascota, lo que sí podemos y es muy beneficioso para ellos, es dar un largo paseo, ya sea por la ciudad o por el campo. Y es que hacer deporte es muy bueno para nuestras mascotas y, por qué no, también para nosotros. Una buena caminata nos puede ahorrar tiempo en el gimnasio, así que es una opción que no se puede desechar.

Pero bueno, ésta no es la única duda que podemos tener con respecto a la ley de bienestar animal, ya que quedan otras, como lo de si es realmente obligatorio un seguro para mascotas o cuáles son los establecimientos donde sí está permitido adquirir mascotas. En este sentido, una recomendación siempre es la de adoptar, ya que hay muchos peludos que están faltos de cariño y necesitan una familia en la que estar.