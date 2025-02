¿Es mi gato alérgico? Los síntomas que pueden hacer saltar las alarmas

Los gatos, al igual que nosostros, sufren de alergias e intolerancias a ciertos alimentos, y, aunque son más difíciles de detectar, es bastante más común de lo que parece. Mientras que la alergia en nuestros felinos se manifiesta con problemas de piel y gastrointestinales que afecta a su sistema inmunológico, la intolerancia solo afecta a su sistema digestivo, con vómitos y/o diarreas, es importante no confundirlos. Si observas que tu mascota se rasca más de lo normal, tiene problemas digestivos o tiene menos energía es probable que padezca alguna de las dos cosas.

Las alergias en las mascotas se producen cuando ciertas fuentes de proteína o carbohidratos que ya no toleran generan un trastorno inflamatorio de carácter alérgico; las más comunes son: el pescado, las carnes de vacuno, pollo y cerdo; los productos lácteos, la soja y el maíz. Estas se pueden producir en cualquier etapa de su vida y los síntomas más comunes son los siguientes: picor, caída del pelo, afecciones dermatológicas (zonas enrojecidas, costras o descamaciones), diarrea o vómitos; más raramente también se pueden observar problemas respiratorios o infecciones de oído. No se presentan todos los síntomas, pero mayormente se verá una combinación de picor y problemas gastrointestinales. Mientras que las alergias se pueden dar en cualquier etapa de la vida de tu gato, la intolerancia suele ser signo de la edad, es decir, que cuanto mayor sea el felino, más probabilidades de que desarrolle algún tipo de intolerancia, la más común suele ser la lactosa, pero esto no es excluyente de que suceda en gatos jóvenes. Otra causa suele ser el cambio frecuente de su alimento, por ejemplo, el cambio constante de pienso a comida húmeda o viceversa, lo ideal es una combinación de ambos.

Qué hacer si crees que tu gato puede ser alérgico o intolerante a algún alimento

Lo primero es llevarlo al veterinario, donde se le harán algunos análisis para ver si se puede detectar el alimento al que es alérgico. A día de hoy sigue siendo bastante difícil detectar las alergias en los felinos ya que algunos síntomas se pueden confundir con alergias de otro tipo, como por ejemplo, al polen. Entonces, para poder estar seguro de si es una fuente de proteína lo que está causando el malestar del animal, se iniciará una dieta de exclusión, pautada por el veterinario.

La dieta de exclusión consiste en que el felino solo comerá solo una fuente de proteínas y carbohidratos durante ocho semanas, es importante que nunca haya comido esa fuente de proteína. Además, es muy importante que no coma nada fuera de lo prescrito, no se le podrá dar ningún tipo de chuche durante todo el tratamiento, es decir, tampoco le podrás dar ese trocito de jamón que suelen pedir cuando sacas una loncha de la nevera. Es recomendable que si se tiene más de un gato, todos sigan la misma dieta. En caso de que se le detecte alguna intolerancia se recomendará que solo coma una o dos fuentes de proteína que sean altamente digestibles, como el pavo o el pato, especialmente si es un pienso comercial.

Una vez acabado el tratamiento es importante que su veterinario vuelva a verle, y si los síntomas persisten se llevarán a cabo algunas pruebas para descartar otra enfermedad. Si ha habido una mejoría, los veterinarios indicarán cuál es el siguiente paso. Durante las semanas posteriores al tratamiento será importante estar pendientes de si alguno de esos síntomas que llamaron la atención desde un primer momento vuelven a aparecer, se ha dado con la causa del problema y se procederá a buscarle una dieta que se adecúe a tu mascota. Si tu felino ha sido detectado con alguna alergia o no quieres que pase por todo este proceso tan largo y tedioso, estas recomendaciones te pueden ser útiles:

Comprar alimentos de alta calidad, cuanto más natural y sin aditivos, mejor.

Evitar los ingredientes comunes que suelen desencadenar las alergias.

Intentar que el pienso que se compre sea hipoalergénico o sin cereales.

Buscar fuentes de proteína que sean digestibles, las más recomendables son el pato y el pavo.

Al igual que en las personas, las alergias de tu felino no se pueden prevenir y no tienen cura, pero hoy en día encontraremos muchas opciones para que tu mascota pueda tener una buena dieta que le guste y que no ponga en riesgo su salud, además de que le permita seguir disfrutando de una buena vida felina. Ante alguna muestra de algún síntoma, es primordial consultar con su veterinario para poder encontrar el tratamiento que más se adecúe a las necesidades de tu mascota y ante el menor signo de algún malestar en tu mascota, consulta con tu veterinario.