Melania Trump y la Reina Letizia: el mensaje oculto tras sus ´looks´

El encuentro entre la Reina Letizia y Melania Trump se esperaba con ansia, no solo por el duelo de estilo que iba a producirse, sino por descubrir cómo iba a ser la sintonía entre ambas. Era la primera vez que doña Letizia y la Primera Dama de Estados Unidos coincidían en un acto, de ahí que sus gestos fuesen de lo más sinceros y cariñosos.

El resultado de esta reunión no dejó indiferente a nadie. Esta primera toma de contacto entre doña Letizia y la Primera Dama, así como la de los dos mandatarios, fue todo un éxito. Para empezar, Donald Trump y el Rey Felipe se dieron un cordial saludo, mientras Melania y doña Letizia se besaron en la mejilla y posaron juntas ante la puerta sur de la Casa Blanca con un gesto radiante.

El Rey y Donald Trump celebraron su primer encuentro junto con sus respectivas mujeres, Melania Trump y la Reina Letizia, que estaban sentadas a su lado en los sofás del despacho oval. Posteriormente las damas abandonaron la estancia para departir entre ellas, de asuntos como la infancia.

Los Reyes, junto a Trump y su mujer / EFE

El esperado duelo estilístico entre doña Letizia y Melania Trump se ha saldado con un resultado, cuanto menos, sorprendente. La Reina se ha mantenido fiel a sus cánones de estilo, apostando por un vestido ceñido de la firma Michael Kors en tono de lo más primaveral.



El 'look' de la Reina Letizia

El vestido, en tono coral, con falda lápiz y botones decorativos en la zona de los bolsillos cuesta 1.515 euros.

Un look con varios mensaje oculto, ya que, por una parte, la Reina Letizia hizo un homenaje a sus anfitriones y al país que visitaba escogiendo una firma estadounidense, y por otro, se decantó por un vestido idéntico al que vistió Melania el año pasado pero en tono azul cielo, un detalle que no solo ha sido por su parte. Además, lo acompañó con un clutch y zapatos del mismo color de Magrit y pendientes de Gold & Roses que ya utilizó en otras ocasiones.

Parece que la doña Letizia está convirtiendo este color fucsia es uno de sus must para esta temporada ya que es el segundo vestido en este tono que la Reina elige para su viaje.

El guiño español de Melania Trump

La otra protagonista, Melania Trump, ha optado por una de sus siluetas favoritas con un vestido en tonos tierra y verde, con estampado de flores en blanco y con falda evasé. Un diseño de la colección Resort 2018 de Valentino de 8.150 euros. La Primera Dama ha incluido un cinturón blanco para enmarcar su silueta. Además, lo ha combinado con joyas sencillas y zapatos verde oliva de Manolo Blahnik. Otro sutil homenaje, al igual que Letizia, escogiendo unos zapatos españoles en honor a sus invitados. Blanhik es la máxima representación del calzado español a nivel internacional y es uno de los diseñadores más escogidos por las celebrities americanas.

La realidad es que ambos looks, que tanta expectación estaban generando desde hace semanas, han superado todas las expectativas, por la clave de su sencillez. Ambos conjuntos apuestan por la sencillez y realzan la estupenda figura de Letizia y Melania.

Sin duda, unas reinas y unas damas de la maestría del lenguaje no verbal y de la cortesía.