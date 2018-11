Trucos para que toda tu ropa te quepa en el armario aunque sea pequeño

¿Cuántas veces has abierto el armario y entre suspiros has dicho: no tengo nada que ponerme? Y da igual si en el interior las prendas se amontonan, los cajones no cierran, o las camisetas se acumulan en un rincón desde tiempos inmemoriales.

Si la situación te resulta familiar ha llegado la hora de poner orden a ese caos, hacer que tu armario vuelva a ser un sitio funcional y que tus ojos puedan hacerse una idea de las maravillosas prendas que habías olvidado.

Claro que el espacio influye, y ¡mucho! Disponer de un armario grande, o incluso de un cambiador, es el sueño de muchos, aunque no siempre es posible integrarlo en nuestros hogares. Así que sólo queda saber cómo aprovechar bien el espacio de un armario pequeño para multiplicar su capacidad. Con unos pequeños ajustes y algo de disciplina a la hora de colgar o guardar las prendas, podrás presumir de guardarropa todoterreno.



Escoge

La primera regla para ordenar el armario es sacarlo todo de dentro y hacer una selección. Descubrirás prendas olvidadas y arrugadas; ahora es el momento de ser honesto y quedarte con aquello que sí te pones y te gusta. Deshazte de la ropa que llevas más de un año sin ponerte y tira aquella que está desgastada y vieja.

Getty Images

Sé práctico

Todos tenemos prendas que nos colocamos más a menudo que otras. Sé práctico y colócalas dentro del armario en un sitio accesible y de fácil manejo.



Perchas, tus aliadas

El tipo de percha que utilicemos es fundamental a la hora de colgar la ropa y ordenar el armario. Por ejemplo, las perchas de terciopelo evitan que la ropa se caiga y ocupan menos espacio. También tienes que agenciarte de algunas perchas de pinza, ideales para las faldas y perchas múltiples.

Amazon/Primark/ Getty Images

Anillas para tus perchas

Gracias a las anillas, la capacidad de una percha se puede incrementar sustancialmente. La opción low-cost es reutilizar las anillas de las latas de refresco a la percha, aunque si lo prefieres tienes este tipo de enganches a la venta.

Armario colgante de una percha

Para tener las prendas que van dobladas bien ordenadas, otra opción es hacerse con un con un multicompartimento de tejido y colgarlo en una percha. Si te falta espacio, puedes colgarlo en la pared o de la puerta de la habitación.

Barra abatible para colgar ropa



Con esta idea logramos aprovechar toda la altura del armario para colgar ropa, y podemos acceder a su elección sin tener que ir a buscar una banqueta. Ideal para armarios pequeños y habitaciones pequeños. Si vas a diseñar tu propio armario, no olvides este requisito.

Leroy Merlín

Zapatero extraíble

Los zapatos son uno de los grandes problemas a la hora de almacenar. Una solución factible es instalar un zapatero que sea extraíble en la parte inferior del armario. Además, puedes colocar baldas inclinadas con topes para colocar todos los pares de zapatos.

Zapatero extraíble de Ikea.

Aprovecha las puertas de tu armario



Tradicionalmente el armario ha servido para almacenar sus prendas en el interior. Cuando te falte espacio, no dudes en utilizar las puertas o laterales de tu armario para sacarle el máximo partido. Existen ganchos y colgadores, ideales para complementos como sombreros, bolsos, joyas...

Getty Images

Iluminación

Si quieres abrir el armario y tener sensación de orden, el LED integrado es el mejor amigo de la organización.

Organizar la ropa por días de la semana

Una idea para no perder tiempo a la mañana a la hora de escoger la ropa es tener ya el conjunto ideado. Cuelga todo el outfit de la misma prenda y señálalo con un cartel. Así lo hacen las influencers del momento.

Getty Images

Como ves, existen un montón de soluciones para hacer que tu ropa encuentre su espacio dentro del armario y no caiga en el olvido. Todas las prendas que estén bien presentadas y a la vista, serán susceptible de ser elegido.