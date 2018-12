15 complementos 'low cost' para conseguir un 'look' perfecto de fiesta

Los accesorios y complementos son piezas fundamentales de cualquier estilismo con los que se puede sorprender e innovar. La elección de ciertos pendientes, un clutch o unos botines determinados puede elevar nuestro 'look' a categoría de estrella... o, por el contrario, si la opción es desafortunada, hacer que nos estrellemos.

Estos elementos de la moda marcan estilo, imponen el sello personal de cada uno y son clave para realzar la elegancia, por lo que se convierten en necesarios en nuestros 'outfits'.

Para estas Navidades, en las que las fiestas nocturnas se multiplican, puedes apostar por un conjunto básico y sacarle brillo con algunos de estos maravillosos complementos. Eso sí, si no quieres parecer un árbol de Navidad, intenta no utilizar más de tres accesorios en tu 'look'.



Pelo para las bajas temperaturas

Para el frío helador, nada mejor que el pelo, que también está presente en complementos y accesorios. Con este set de estola de pelo sintético y bolso a juego podrás transformar la sencillez de un look en un súper 'outfit' cargado de elegancia. Para las más románticas, esta bandolera de pelo sintético es perfecta.

Set 2 piezas: estola y bolso de Venca: 12,99 euros

Bandolera con pelo sintético de H&M: 19,99 euros

Tachuelas, lo descarado está de moda

Las tachuelas se apoderan de los complementos y las encontramos, sobre todo, en bolsos y zapatos. Darás un toque gamberro a tu 'look', pero sin renunciar a la elegancia.

Bolso con tachuelas de Pimkie: 19,99 euros

Sandalias con tachuelas de Pimkie: 25,99 euros

Turbantes y accesorios para la cabeza

Las cintas para el pelo están de moda. Los turbantes se convierten en un complemento exquisito y exótico tanto para el día como para la noche. Eso sí, para las fiestas nocturnas, los tejidos cambian dejando los estampados florales a un lado, y dando la bienvenida a materiales brillantes o suaves.

Diadema tipo turbante rosa de El Corte Inglés: 6,99 euros

Turbante con brillos de Bershka: 4,99 euros

Tocado de flor en azul marino de gasa de El Corte Inglés: 12,95 euros

Presume de orejas con pendientes largos

Los pendientes largos están a la última, independientemente de su material: desde flecos, a cristales, pasando por la plata, el strass... Para presumir de abalorios puedes optar por un recogido bajo, o incluso, si te atreves a cortarte el pelo, elige un long bob o un bob clásico.

Pendientes largos El Corte Inglés con flecos fucsias: 12,95 euros

Pendientes largos El Corte Inglés súper largos con strass: 12,95 euros

Pendientes chapados en plata de H&M: 19,99 euros

Pendientes colgantes con abalorios de Bershka: 9,99 euros

Joyas preciosas a bajo precio

Los anillos, los relojes o los collares son otros elementos que pueden dar un toque perfecto a nuestro 'look' de fiesta. Luce este reloj de original formato 2 en 1 porque es también una pulsera de detalles brillantes de fantasía. O un magnífico collar de cristales negro y rojo fácil de combinar. Haz que tus dedos se envuelvan de glamour con este set de anillos... Un sinfín de accesorios perfectos para hacerte brillar.