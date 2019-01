Estos son los cortes de pelo que serán tendencia en 2019

Este invierno, se lleva la naturalidad y por este motivo los cambios radicales se quedan a un lado. Si en la última temporada eliminamos la longitud de la melena, en este 2019 esta tendencia se mantiene.



Además, esta temporada no será tan importante el corte de pelo que se lleve sino la forma en que se peina: rayas en el medio, medias melenas crespas, flequillos despeinados... En otras palabras,la texturización será una de las grandes protagonistas de este año: geles y espumas de mínima fijación serán necesarias en el tocador de casa.



El cabello liso todavía está de moda, pero entran con fuerza las ondas y los rizos. De hecho, el peinado retro 'shaggy' es, según la revista Elle, el peinado para este 2019.







Bob desordenado

Shutterstock

Flequillo en todas sus versiones

Shutterstock

Pelo liso

Shutterstock

Corte de pelo en cascada para cabello largo

Shutterstock

Corte pixie

Shuterrstock

Corte húmedo y redondeado

Shutterstock

Bowl Cut

El corte detriunfa de nuevo con la peculiaridad del desorden. Volumen sí, pero también un poco de caos y naturalidad. Lo bueno de esta tendencia es que no requiere mucho cuidado. Apuesta por los bucles suaves o simplemente creando el efecto 'húmedo' aplicandoEl flequillo será un elemento estrella en tu 'look' capilar. Tanto si es, como, en...Si optas por un tijeretazo corto, pon el acento en los ojos: ¡no ocultes la arquitectura de las cejas, las pestañas largas y el delineador de ojos!El pelo liso sigue teniendo su espacio:Imprescindible contar con bálsamos y sueros para que el pelo luzca sano y brillante, además de una plancha a mano.Las amantes del pelo largo, sólo tendrán que renovar el 'look' conEl corte de pelo en cascada otorga volumen y la opción de crear diferentes peinados y recogidos.No todas las mujeres se atreven con el pelo corto, pero sin duda elserá uno de los que más se verán este año que empieza. Existen multitud de variedades, desde un corte(ideal para pelos muy finos ya que otorga volumen), a uno(con una ligera coletilla y flequillo despuntado),con flequillo hacia adelante.El corte de pelo que lució Taylor Swift en su etapa más grunge, volverá a estar de moda este 2019, pero con aspectoAdemás, el flequillo debeen el centro.Para las más atrevidas, el corteentrará dentro de sus opciones. Un corte unisex, paray que dulcifica losSi quieres ir un paso más allá, súmate a la moda del 'bowl cut platino'.