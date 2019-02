Trucos de maquillaje para verse más joven.

El rostro es, en buena medida, nuestra carta de presentación. Capaz de reflejar nuestros sentimientos y estados de ánimo es una parte fundamental de nuestro cuerpo que nos diferencia y nos hace únicos. Para mantener un aspecto más juvenil y con mayor vitalidad no hace falta someterse a ninguna cirugía. El maquillaje puede ser un gran aliado para difuminar el paso del tiempo y lucir una piel radiante.

Para lograr los efectos deseados, os acercamos unos cuantos trucos para aprovechar al máximo el poder del maquillaje. ¡Apunta!



Usa cremas y olvida los polvos

Una mujer se aplica crema en el rostro. ShutterStock

A medida que pasan los años, las arrugas comienzan a aparecer en nuestra cara. Los polvos, lejos de disimular estas líneas en la piel, tienden a acentuarlas, con lo que hacen que sean más evidentes. Las cremas, en cambio, son más fáciles de difuminar. Sombras, rubores y bases cremosas harán que luzcas un look más fresco.



Define tus cejas

El poder de una mirada es algo incuestionable. Existen miradas que hablan por sí mismas y ojos que reflejan el alma. Por todo ello, es importante cuidar lo que dice nuestra mirada. Las cejas pobladas suman años, por lo que una buena opción es depilarlas intentando marcar el arco. Además, puedes definirlas intensificando su color con un pincel y una sombra de ojos mate del mismo tono de tu cabello. Si aplicas un toque iluminador debajo de la línea inferior de la ceja lograrás un sutil efecto lifting.



Evita el brillo

Es posible que pienses que el brillo aporta juventud a tu rostro. Y si bien en algunos casos es así, a cierta edad te sumará algunos años más. Y es que, estos brillos pueden acentuar las líneas de expresión, por lo que recomendamos que utilices sombras mates o sedosas, que se mezclan con la piel y disimulan las finas arrugas.



No te excedas con el corrector

El uso abusivo del corrector no mejora el aspecto de tu rostro. Si tienes ojeras o una pequeña mancha puedes utilizar corrector sobre el área en concreto, pero no más. Cubrir tu piel con corrector no te hará lucir más joven, solo se trata de mejorar algún aspecto.



Busca la iluminación

Con el transcurso de la vida vamos perdiendo luz en nuestra piel. La mejor forma de recuperar esa vitalidad y rejuvenecer nuestro rostro suele ser la de utilizar un iluminador. Aplícalo en frente, nariz, barbilla, pómulos y encima del labio superior. Un truco si tienes la piel sin imperfecciones es usar el iluminador antes de maquillarte porque puedes ahorrarte hasta la base si lo difuminas bien. Aunque, es preferible utilizar primero una base y, tras ello, dar unos toques de luz.



Agranda tus ojos

El ojo de una mujer. ShutterStock

Unos ojos amplios que aporten fuerza a nuestra mirada son una buena estrategia para dar un toque juvenil a nuestra cara. Para que tus ojos parezcan más grandes puedes aplicar dos sombras. La más oscura se aplica en la parte interna del párpado móvil hacia el lagrimal y una más clara en la parte externa hacia la sien. Un detalle clave es que utilices una sombra muy clara difuminada en el parpado fijo, bajo la ceja.



Cafeína para las bolsas

Si necesitamos estar radiantes, pero no hemos podidos descansar lo suficiente o hemos dormido mal, podemos hacer uso de este truco, que tiene como protagonista a la crema de ojos con cafeína. Así, podremos reducir en gran medida las bolsas de debajo de los ojos y borrar el cansancio de nuestra cara.



Los colores que rejuvenecen

Si buscamos lograr una mirada fresca y luminosa es preferible huir de los tonos más oscuros. A pesar de que el color negro o el marrón chocolate aportan un aura especial, es recomendable utilizar otros tonos como el salmón, el rosa, el beige o el dorado si nuestro objetivo es conseguir un rostro más juvenil. Los colores oscuros aportan una seriedad que puede alejarnos de esa imagen más joven que queremos transmitir.



Ácido hialurónico

El ácido hialurónico, es una sustancia que se encuentra en numerosos tejidos y órganos del cuerpo humano de forma natural. Sin embargo, a medida que envejecemos su presencia cada vez es menor y a consecuencia de ello, nuestra piel pierde hidratación y, por lo tanto, elasticidad y firmeza.

Si tenemos un gran evento al cual queremos asistir con nuestro mejor aspecto, se puede optar por utilizar productos con ácido hialurónico durante mínimo tres días antes del día en cuestión. Con este truco, podemos restar a nuestra edad hasta diez años.



Ondas despeinadas

Una mujer trata su cabello. ShutterStock

Si buscamos en nuestro cabello un estilo de ondas despeinadas, los profesionales recomiendan primero utilizar un texturizador para aportar al pelo un mayor movimiento. Después, aconsejan usar un champú seco sobre la raíz para conseguir ese volumen.

El último truco, a modo de bola extra, los especialistas recomiendan llevar un estilo de vida saludable. Hidratarse adecuadamente, realizar ejercicio, incrementar el consumo de alimentos ricos en calcio, zinc, cobre y vitamina A, C y E son algunos consejos que pueden ayudar a que tu aspecto luzca más joven. Además, es importante mantener las rutinas básicas de limpieza.