Moda primavera 2019: 10 prendas por menos de 30 euros para renovar tu armario

Que los días sean más largos y las temperaturas más suaves hace que nuestro armario nos pida una revisión. Tras los meses de frío, cambiar de vestuario para dar la bienvenida a la primavera se siente más como una urgencia mental que como una necesidad física.

La suerte es que muchas tiendas tienen prendas maravillosas por menos de 30 euros que harán que tu 'look' sea mucho más colorido, primaveral y alegre.

Cambia de tejidos, abraza los estampados propios de la época, presume de cuerpo. Pero, no te olvides de la ropa de abrigo: en primavera sigue siendo necesaria ya que la diferencia térmica entre día y noche es de lo más abrupta.

Hemos hecho una selección de artículos de ropa preciosos para que renueves tu armario esta primavera 2019 siguiendo las nuevas tendencias y sin arruinarte en tu intento de ir a la última. ¡Toma nota!

Blusa con bordados de Zara: 29,95 euros

Zara

Con esta blusa fluida de cuello redondo y manga sisa lucirás un aspecto bohemio y vintage. La camisa tiene detalles de pliegues, bordados y aplicación de tejido combinado a contraste en delantero. Por la espalda asoma una pequeña apertura que se cierra con un botón.

Mono vestido con estampado floral de Zara: 29,95 euros

Zara

Este mono vestido es una prenda maravillosa para la primavera. Tiene el cuello redondo con abertura en escote y espalda. Como tiene manga larga es ideal para estos días en los que el sol empieza a brillar y que puedes empezar a llevar con unas medias. El cierre de la espalda con cremallera, abertura y botón le da un toque chic.

Cárdigan en punto trenzado de H&M: 29,99 euros

H&M

Ya no es sólo que tiene pinta de suave, es que el corte y color de este cárdigan ofrecen un 'look' romántico y bucólico, muy propio de primavera. Su escote en uve favorece a las mujeres con no demasiado pecho, ya que lo potencia y acentúa las curvas. Además, alarga el cuello y estiliza la parte superior del torso.

Falda denim con cremallera de H&M: 24,99 euros

H&M

La falda denim en negro con cremallera será una pieza estrella esta primavera. Te dará un 'look' informal y juvenil que puedes combinar con zapatillas deportivas. Un atuendo de lo más práctico para el día a día.



Vaqueros blancos Culotte de mango: 29,99 euros

Mango

Los vaqueros blancos llevan temporadas colándose en los looks primaverales. Este 2019 el abanico se abre para dar cabida a nuevos estilismos que encajan con todo tipo de estilos.



Short estampado de Mango: 22,99 euros

Mango

Si te gusta enseñar piernas, estos shorts a rayas son una opción marinera y elegante perfectos para esta primavera. Combinados con una blusa blanca conseguirás un 'look' de lo más sofisticado con el que triunfarás en cualquier evento.



Camiseta mesonera de rayas con manga francesa de Bershka: 12,99 euros

Bershka

Renueva tu armario con una camiseta mesonera o lo que es lo mismo, que deje tus hombros al aire. Esta de la fotografía nos encanta por sus rayas blancas y negras, pero las hay en sin estampado, lisa, con lazos, otros tejidos...



Chaqueta efecto ante de Bershka: 29,99 euros

Bershka

Aunque apetezca quitarse las prendas de ropa, las mañanas y las noches siguen siendo frías. Para combatir los pocos grados, hazte con una chaqueta de ante como la de la imagen.



Pantalón paper bag de mujer Fórmula Joven: 29,99 euros

El Corte Inglés

Su característico su talle alto, corte holgado y esa cintura que ajusta la tela que sobra los convierte en unos de los pantalones más llevables para la oficina. Si lo que quieres es alargar ópticamente tus piernas súbete a unos tacones y lucirás una figura más esbelta.



Top jersey plumette de Etam: 24,99 euros

Etam

Este top semitransparente en negro es el compañero perfecto para una cena íntima o con los amigos. Si necesitas una prenda de primavera para la noche, este tipo de camiseta combinada podría ser una buena elección.