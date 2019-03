Tendencias 2019: Diez zapatillas de moda para triunfar esta primavera

Las zapatillas urbanas siguen siendo tendencia, pero esta primavera cogen altura: plataformas, suelas grandes y diseños puramente deportivos que combinan a la perfección con atuendos más formales.

De hecho, las 'ugly sneakers' son las zapatillas que más triunfan en Instagram y se han convertido en un 'must have' para esta temporada. Pero no es el único modelo que se impone en las calles; el asfalto se rinde a las botas calcetín, las playeras con animal-print, las tenis clásicas... Si estás pensando en agenciarte un par, ¡toma nota!

Zapatillas con maxi plataforma

Esta primavera apuesta por las plataformas imposibles para estar a la última. Ganar unos centímetros y pisar desde lo más alto, está de moda. Además, hay infinidad de modelos entre los que decantarse.

'Ugly sneakers' de color negro de Bershka : 39,99 euros

: 39,99 euros Deportivas combinadas con suela XL de Bershka: 35,99 euros

Zapatillas con animal print

También pegarán fuerte las zapatillas deportivas con estampados animales de lo más llamativos: serpiente, cebra, tigre... Luce tu parte más salvaje esta temporada.

Zapatillas deportivas de color blanco y detalle de estampado animal en los laterales y el talón. Suela ancha de 7cm, de Zara: 49,95 euros

Zapatillas deportivas disponibles en varios colores: negro y serpiente. Suela en contraste de color de Zara: 22,95 euros

Zapatillas de caña alta

Pero si de verdad quieres destacar, apuesta por las 'sneakers' de estilo botín tejido o aquellas con detalles en calcetín. Por otro lado, las botas blancas son un clásico que no pasan de moda, y esta temporada se reinventan con la plataforma.

Deportivas de calcetín elástico color negro y suela en contraste de color de Zara: 35,95 euros

Botín deportivo en color blanco con detalle de puntera y cierre mediante cordones de Pull&Bear: 29,99 euros

Zapatillas de colores pastel

Los tonos pastel serán otra de las opciones que encontraremos en las tiendas para ir cómodas y a la moda. El crudo, el beige y el rosa pastel reinarán sobre todos los demás colores.

Zapatillas de lona con plataforma multicolor de 4 centímetros de Superga: 80,01 euros

Las Nike Air Force 1 Sage Low llevan el diseño y la altura a nuevas metas con una mediasuela con plataforma y una parte superior reducida para ofrecer un look llamativo y femenino. 110 euros

Zapatillas de colores vivos

Tras el invierno, apetece dejar de lado los colores más sobrios y llenarse de luz y color. Las marcas han diseñado sneakers de lo más alegres, atrevidas y coloridas para llenar de vida tus pasos.