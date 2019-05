Trucos de moda: Esta es la camisa que mejor te sienta según tu cuerpo

Una de esas prendas que nunca pasan de moda y que deberían formar parte de cualquier fondo de armario es la camisa. Una prenda versátil, elegante, femenina... Pero, ante la infinidad de cortes y estilos ¿cómo elegir una blusa que potencie nuestro cuerpo?



Los siguientes consejos te permitirán acertar en tu próxima compra ya que según el patrón de la prenda, sus complementos o su caída favorecen ciertas partes del cuerpo y/o, por el contrario, las disimulan. ¡Toma nota!



Decántate por elque favorece y estiliza, ypara evitar que las camisas que te van bien en la espalda se abran por la parte delantera.Losestán de moda esta temporada, así que si no tienes demasiado pecho puedes ganar volumen en la delantera con, con volantes o algún tipo de fruncido o lazo.La blusa que mejor disimula la espalda ancha es unaEs importante que no tenga hombreras que potencien el volumen de esta zona. También el escote en V vuelve a ser una solución perfecta para disimular hombros ya que dibuja dos líneas diagonales sobre el pecho que reducen de forma visual la distancia entre los hombros.Si por el contrario tienes pocos hombros debes elegir una blusa que te permitaya que de esta forma favorece tu constitución. Además, las blusas sin mangas, son tendencia.Para disimular la típica barriguita unaya que su corte cuadrado no entalla el cuerpo y permite camuflar esa zona.Si quieres dar curvas a tu cuerpo elige una cvolantes, flecos... Verás cómo tu estructura parece menos lineal. Este tipo de prenda también te favorecerá si tienes una cintura ancha.Si tienes los muslos anchos y quieres disimularlos, hazte con una camisa tipo vestido que tape esa zona. Elige un estampado de rayas verticales para que visualmente se estilice esa zona.Como puedes comprobar hay una camisa para cada necesidad y esta primavera las casas ofrecen múltiples variedades de blusa para que luzcas esta prenda tan favorecedora.