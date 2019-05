10 'looks' para arrasar en los festivales de verano

Junio ya está aquí y con él no solo llega el calor, sino también los eventos más esperados del año: los festivales de verano. Entre las razones por las que encantan se encuentran la música en directo, el socializar, pasar unos días de acampada glamurosa con amigos€ Y ser creativas con los conjuntos que llevamos.



La moda es ya uno de los encantos de muchos de los festivales que se celebran. Solo hay que ver el contenido de Instagram tras finalizar eventos como Coachella: fotos de conjuntos, conjuntos y más conjuntos. Si la que va a un festival eres tú y quieres planear tu 'look' al detalle, aquí tienes algunos que pueden servirte de inspiración:







Chaqueta de cuero negra, camiseta blanca con estampado, 'jeans' y botines:. Si los vaqueros son de estilo 'paperbag', como estos, y le añades el plus de las gafas de ojos de gato, te queda el clásico remasterizado.Los 'crop top' de crochet son todo un clásico en los festivales, pero no tanto los 'total look' de punto tan originales como este. El cinturón superpuesto sobre la falda es una combinación poco ortodoxa, aunque le da el toque diferente al conjunto. Total,Las zapatillas son la opción más conveniente si tienes pensado asistir a todos los conciertos. Conciertos en los que, además,. Lejos de ser informales, pueden resultar idóneas para combinarlas con unos vaqueros y una riñonera tan de moda como esta.Saca ladel armario porque seráen los próximos festivales. Al cuello, como cinturón o en el pelo, a modo de coletero, es tan versátil que podrás complementarla con cualquier conjunto.Los flecos aportan dinamismo al 'look' y quedan genial cuando te mueves al bailar. Combina una falda de este estilo con un body y utiliza un cinturón que destaque por encima. Los flecos casan muy bienLas, de color blanco y con volantes son perfectos para festivales, y más si les añades un gorro de paja (muy funcional para soportar el sol todo el día). Si la falda es de tiro alto, como esta, irá genial con un 'crop top'.Lasy pueden ser las protagonistas de un conjunto simple como este. Darle un nudo a una camisa XL, enfundarte en unos pantalones cortos, ponerte las botas y listo: ya tienes un conjunto digno de Coachella.Un pantalón amplio con chaleco 'tie dye', este cinturón sin fin y decenas de collares con cuentas es, desde luego, una apuesta arriesgada, pero el detalle del mini-bolso sujeto a la ropa con un mosquetón es una idea a tener en cuenta para no perder tus objetos personales.No sabemos si existe una opción más cómoda que la del vestido estilo lencero para los festivales. Es fresquito, mono y da paso al protagonismo de los accesorios, como un sombrero de ala.El punto fuerte de este conjunto es el de llevar una camisa amplia por los hombros sobre un vestido de tirantes, además de conseguir un 'total look' pastel, muy adecuado para la época estival.