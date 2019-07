La diseñadora Stella McCartney sorprende asegurando que apenas lava su ropa

La diseñadora Stella McCartney ha sorprendido confesando cuál es su truco para que la ropa le dure mucho más tiempo. Se trata de intentar lavar la ropa lo menos posible.

"No me cambio de sujetador todos los días ni echo cosas a la lavadora porque estén solamente usadas", ha asegurado al periódico 'The Guardian' la modista preferida de la duquesa de Cambridge o la modelo Kate Moss.

"Soy fanática de la limpieza en seco ", explica argumentando que es mucho mejor esperar a que una mancha se seque y después cepillarla que pasarla por la lavadora.

Un truco de lo más sorprendente pero no nuevo, ya que hace años que el director de Levi´s también confesó que pueden pasar años hasta que lava sus vaqueros para no estropearlos.

De la misma opinión que Stella McCartney es también Tommy Hilfiger, que ni corto ni perezoso aseguró en una entrevista que él nunca había metido sus jeans en la lavadora.