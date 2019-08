Así es Valentina Sampaio, la primera modelo transexual de Victoria's Secret

La marca de lencería Victoria's Secret no está pasando por su mejor momento desde hace unos meses. El último desfile de lencería emitido por la marca fue el menos visto de todos los desfiles realizados, sus acciones continúan bajado, las críticas por mostrar cánones de belleza poco realistas no se hacen esperar y, por si fuera poco, la propia marca se atrevió a llamar a la modelo Barbara Palvin la imagen curvy de la marca, lo que puso la guinda al pastel.



Ahora, y según han confirmado diversas modelos de la marca, ya no volveremos a ver los famosos desfiles de Victoria's Secret, porque la propia compañía los ha cancelado en busca de una renovación acorde a la actualidad. A punto de hundirse el barco en el que van montados, la empresa lleva algo más de un año queriendo mostrar que también apuestan por a diversidad de cuerpos.



Primero vimos como Winnie Harlow, una modelo canadiense con vitíligo en la piel, desfiló por la última pasarela de Victoria's Secret, después el equipo anunció a la modelo Lorena Durán como la primera modelo de tallas grandes en desfilar para la marca y, ahora, ha sido la propia Valentina Sampaio, una de las modelos transexuales más famosas y solicitadas, quien ha confirmado que se une a la firma.



¿Quién es Valentina Sampaio?

Valentina Sampaio es una conocida modelo brasileñauna de las primeras que ha conseguido desfilar para grandes marcas rompiendo así con los tabús. La joven ha protagonizado portadas de recnocidos medios comomientras que debutó en la última Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid de la mano de la firma de lencería Andrés Sarda.Ahora, la modelo ha firmado para ser parte de la última colección de, la línea de ropa interior adolescente de la marca. En su cuenta de Instagram,dentro del backstage de la sesión de fotos de la firma. Seguidamente ha publicado otro vídeo, donde se ve un primer plano de ella mirando a la cámara sonriente. Además, en esta ocasión, el mensaje de la publicación decía:La modelo ha sido recibida con vitores, tanto dentro de las líneas de la marca como fuera. "¡fotografiada para!", han sido las palabras de Lais Ribeiro, una de las modelos más conocidas de la marca.Este anuncio ha calmado un poco las malas críticas hacia la compañía, pero la incorporación de una modelo transexual solo es un pequeño añadido en comparación con todo lo que Victoria's Secret debería de empezar a cambiar para volver aque llegó a cosechar a principios de los años 2000.