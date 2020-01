Los cortes de pelo que triunfarán este nuevo año

La moda cambia y también las tendencias estéticas. Todos queremos mostrar un 'look' adaptado a los nuevos tiempos, y la llegada del año 2020 es una nueva oportunidad para enseñar al mundo una nueva cara de nosotros mismos.

El mundo de la peluquería se adapta a los nuevos tiempos con diversas tendencias que permiten adecuar nuestra estética a lo que se lleva ahora, y estas serán las cinco líneas que más se llevarán en el año recién estrenado.



Degradados

Una tendencia que ya es dominadora en los cortes de pelo masculinos y que seguirá consolidándose en 2020. Nada que suponga una enorme revolución, pero sí una consolidación de la estética por la que ya apuestan especialmente los más jóvenes.

El degradado se podrá combinar con otras posibilidades como las variaciones de color (los reflejos naturales estarán a la orden del día) o los flequillos largos que doten al peinado todavía de mayor personalidad y distinción.



El pelo largo

Las melenas están de moda. Muchos protagonistas de películas y series de los últimos años han llevado largas cabelleras y eso se nota cada vez más en el día a día de nuestra sociedad.

No obstante, llevar el pelo largo no debe ser una cuestión aleatoria y sí algo bien cuidado, buscando 'looks' que muestren movimiento y dinamismo. Cuidar el cabello con mascarillas y champús específicos es un 'must' de este tipo de cabelleras, y según sea tu tipo de pelo, podrás optar más fácilmente por melenas engominadas, sueltas o desordenadas en apariencia (pero siempre bien planificadas).



Cortes con tijera

Un clásico atemporal que vuelve a cobrar fuerza. Con el objetivo de mostrar sensación de imperfección en tu 'look' diario, un estilo cuidado con aires naturales y desenfadados puede ser tu mejor aliado.

Quizá sea el estilo que menos mantenimiento necesita, por lo que puede ser ideal para aquellas personas que viven con más prisas o menos posibilidades para acudir a su peluquero de confianza.



El flequillo, gran protagonista

Quizá la mayor tendencia de este año que acaba de empezar, muchos serán los que apuesten por estilos en los que la parte frontal de su cabellera se destaque en diversas y variadas formas.

Por un lado, los grandes tupés son una opción creciente ya en los últimos años, que ahora se moderará y flexibilizará, en el sentido de conseguir una imagen más natural, desaliñada si se desea, y menos exagerada.

A modo de contrapunto, se popularizarán también los flequillos 'hacia abajo', con el cabello algo más corto que los anteriores, ocupando parte de la frente.



Apuestas arriesgadas

Si ninguna de las anteriores te convence y quieres algo todavía más original, puedes apostar por opciones menos habituales, como el 'estilo Peaky Blinders', popularizado con la serie televisiva y adaptado a los nuevos tiempos, u otras tendencias llegadas del Reino Unido.

Además, podrás apostar por los volúmenes geométricos, que dotarán a tu 'look' de una personalidad más definida y que pueden jugar con determinados cortes en forma de texturas novedosas.