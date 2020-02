Gigi Hadid también fue rechazada en el mundo de la moda por su cuerpo

La vida de las modelos no es sencilla, tienen que mantener sus cuerpos a punto y seguir unos cánones de belleza complicados, lo que en muchas ocasiones les obliga a seguir dietas estrictas y pasar numerosas horas haciendo ejercicio. Pese a que poco a poco las pasarelas y marcas van dejando atrás sus estrictas exigencias para poder desfilar bajo su nombre, todavía falta un largo camino para disfrutar de la diversidad de cuerpos en las pasarelas. Lo bueno de todo esto es que numerosas modelos están luchando por cambiar las reglas de este mundo y hacer visible la cara oculta de la moda.

La última en hablar ha sido la famosa Gigi Hadid en una entrevista para la revista iD. A sus 24 años Gigi se ha convertido en una de las modelos más famosas y solicitadas del panorama internacional, desfilando en pasarelas de todo el mundo bajo las marcas más prestigiosas de la industria de la moda. Pero, tal y como ella ha contado, no siempre fue así. "Jean Paul Gaultier fue el primer diseñador que me dejó desfilar por una pasarela en París, fue en su último Ready-to-wear show", comienza diciendo.

"En ese momento todavía estaba empezando mi carrera, había salido del instituto y conservaba el cuerpo que me había dado el voleibol. Era un cuerpo que amaba, aunque fue muy difícil conseguir esos músculos y esas curvas. Podría decirse que lo echo de menos", continúa, haciendo referencia a continuación a cómo ese no era el cuerpo que buscaban los diseñadores. "En ese momento la gente era muy dura conmigo y decían que no tenía un cuerpo de pasarela", así que, lo que hacían las marcas de moda era vestirla con prendas que tapasen su cuerpo, para no mostrar sus músculos tonificados. Hasta que desfiló para Jean Paul Gaultier.

"Jean Paul me selección para su show en 2015. No solo me seleccionó, sino que además me vistió con prendas que no me cubrían en exceso... porque todavía había estilistas y diseñadores en ese momento que me escogían para sus desfiles pero me ponían ropa que cubría casi todo mi cuerpo. Él me hizo sentir que realmente quería que brillase tal y como era. Sé que ha hecho esto por un montón de personas", finaliza. Fue ese el momento en el que la carrera de Hadid empezó a despegar hasta convertirse en lo que es ahora, una de las modelos más prometedoras de su generación.