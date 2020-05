De Paula Echevarría a Laura Escanes, las famosas sacan el bikini en el confinamiento

Aunque nos encontramos a principios del mes de mayo, el tiempo que está haciendo actualmente, caracterizado por el sol y un cielo radiante ha ayudado a muchas personas a levantar su ánimo y a pensar en el momento de poder salir a la calle. Otros, ya piensan directamente en el verano.



Ese ha sido el caso de Paula Echevarría, quien ha compartido en su perfil de Instagram dos fotografías en las que ha revelado que este miércoles ha aprovechado para estrenar un bikini nuevo. Ha completado su look con unas gafas de sol de la nueva colección de Dolores Promesas.





Pilar Rubio o Laura Escanes

La actriz y modeloy por eso no ha podido evitar pasar un rato al sol para lograr un bronceado que para muchos es muy difícil de conseguir durante esta temporada marcada por el confinamiento.Lo cierto es que Paula Echevarría es actualmente una de las personas que más éxito tiene en el mundo de las redes sociales. La estrella de Velvet cuenta con. Se trata de una legión de fans que no para de aumentar y que confirma a Paula como una de las mujeres del momento.Pero la actriz no ha sido la única que se ha puesto el bikini, y es que parece que las famosas están dispuestas a disfrutar del sol y adelantar el verano, aunque sea en confinamiento , pero por un motivo muy especial. La modelo ha sacado su propia línea de ropa de baño en colaboración con Selmark.Otra influencer que también ha rescatado los bikinis para disfrutar de la piscina ha sidodel buen tiempo y compartir la estampa con todos sus seguidores.Y a falta de piscinas, buenos son los balcones. Es el caso dedesde el balcón de su casa tomando el sol con vistas a sus vecinos.