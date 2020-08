Las disparatadas mascarillas de Lady Gaga arrasan en los MTV

Los MTV VMAs 2020 se celebraron el domingo 30 de agosto, edición que pasará a la historia por haber tenido lugar en plena pandemia de coronavirus. La ceremonia tuvo lugar en diferentes enclaves de Nueva York, en todas las actuaciones se mantuvo la distancia social e incluso algunos artistas lucieron mascarilla. Este fue el caso de Lady Gaga, que fue un paso más allá y convirtió esta medida de protección en un complemento de moda más.



En total la artista llevó cinco mascarillas a lo largo de la noche, mismo número de galardones que recibió. Para recoger el premio a mejor colaboración por Rain On Me con Ariana Grande lució una mascarilla antigás rosa, obra de Cecilio Castrillo.





Posteriormente subió al escenario para recibir el premio a la canción del año, ocasión en que sorprendió con una. La intérprete ganó el premio a artista del año y lo hizo con una mascarilla metálica de Maison Met.apareció con una mascarilla con luces sensibles al sonido creada por Diego Montoya y Smooth Technology. La estrella cerró la noche posando con sus cinco galardones, foto para la que escogió una mascarilla de estilo punk de Michael Ngo.Las mascarillas de la autora de Bad Romance fueron de lo más comentado entre los espectadores, que volcaron sus opiniones en Twitter.Lady Gaga, su canción junto a Ariana Grande: mejor colaboración, canción del año, y mejor fotografía. La cantante también fue nombrada mejor artista del año y se llevó el primer premio Tricon, que reconoce la trayectoria de un artista en tres o más disciplinas distintas.