Chenoa está atravesando por uno de los mejores momentos de su vida. Pese a que se vio obligada a suspender su boda con Miguel Sánchez Encinas a causa de la pandemia del Covid, y de que su agenda de conciertos también se ha visto reducida a la mínima expresión, la artista no puede negar que está feliz. Chenoa ha encontrado una ansiada estabilidad en todos los aspectos de su vida y dicha estabilidad se refleja en el brillo que desprende en cada una de sus apariciones.

Y es que, a sus 45 años, Chenoa está más radiante que nunca. Completamente enamorada de Miguel, la cantante está preparando su enlace sin prisa pero sin pausa para cuando el coronavirus nos de una pequeña tregua pero, mientras tanto, vive feliz su relación al margen del foco mediático. En el terreno profesional, por su parte, acaba de sacar una colaboración con Soraya Arnelas - 'Rompecabezas' - en la que una vez más hace gala de su impresionante voz y, semana a semana, sigue triunfando como jurado de 'Tu cara me suena'.

Ha sido precisamente en la gala número 13 del famoso talent de Antena 3 - que por cierto ganó Nerea Rodríguez con su impecable imitación de Rosalía - cuando Chenoa ha protagonizado uno de sus mejores looks hasta la fecha. Un ajustadísimo vestido blanco de la firma 'House of CB Spain' con el que nos ha dejado boquiabiertos. Y es que el modelo en cuestión no es apto para todos los cuerpos, pero a la cantante le queda como un guante. Asimétrico, con un pronunciadísimo escote y una silueta tubo digna de las hermanas Kardashian, que la ex de Bisbal combinó con unos altísimos stilettos de charol rojos y unas sencillas joyas que destacaban su belleza. Sin duda, espectacular.