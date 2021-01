Cuando el frío aprieta la prioridad deja de ser ir a la última. Los 'looks' pensados hasta el último detalle dejan paso a capas y capas de camisetas, jerseys, bufandas y abrigos. La ola de frío que ha barrido de sur a norte la Península Ibérica y que ha dejado temperaturas inferiores a diez grados bajo cero no ha dejado lugar a la improvisación y los trabajadores que tienen que acudir a su puesto de trabajo de buena mañana han buscado en su armario las prendas más abrigadas. Sin embargo, la necesidad de ir bien protegido no está reñido con seguir la moda.

Con estos sencillos trucos puedes cuidar tus 'outfits' hasta el último detalle sin pasar frío y aprovechando lo que ya tienes en el armario:

Aprovecha la moda 'oversize'

Las prendas 'oversize' llevan siendo tendencia varios años y tienen ventajas tanto en verano como en invierno. Mientras que en las épocas de calor permiten disfrutar de una sensación de respiro, en invierno permiten poner debajo camisetas térmicas, camisas o inclusos otro jersey más de cuello alto. A la vista, parecerá que llevas un único jersey y evitarás el temido efecto 'muñeco Michelín' que incluso limita la movilidad. Eso sí, tendras que elegir una prenda de abrigo que te quede amplia para poder meter las capas.

Y es más, en las horas centrales del día, cuando el frío no aprieta tanto, puedes lucir el 'outfit' entero colocando el abrigo sobre los hombros. Esas capas infinitas no permitirán pasar el frío y tú parecerás una auténtica 'influencer'.

Sácale partido a los accesorios

Bufandas, gorros, sombreros, guantes... Nadie va a descubrir a estas alturas cuáles son los accesorios ideales para invierno, pero sí que pueden resultar un método ideal para dar un sello personal a los looks más básicos. Por ejemplo, son la forma ideal de dar un toque de color a los 'outfit' monocolor. Los estampados son una apuesta arriesgada pero que bien combinada es un acierto. ¿Lo mejor? Se pueden mezclar de infinidad de formas de tal manera que parezca una prenda distinta en cada ocasión.

Y, aunque sean más típicas de verano, tampoco hay que olvidar las gafas de sol ni las mascarillas, el accesorio estrella de esta temporada tan atípica. Combínala con el resto de las prendas para aprovechar esta medida de protección para maximizar tus 'looks'. Eso sí, asegúrate siempre de que cumplan con las pautas que marcan las autoridades sanitarias.

Presume de botas

Sacar las botas (o botines) por fuera del pantalón corta la entrada al frío. Porque ya se sabe que si los pies están fríos da igual lo abrigado que esté el resto del cuerpo. Y un pequeño truco más: si las compras un número más grande que el tuyo habitual podrás poner calcetines gorditos, e incluso más de uno. También son tendencia los calcetines que llegan hasta la rodilla. Esto se hace más necesario aún en época Covid, cuando los espacios tienen que estar debidamente ventilados y las oficinas y las escuelas se convierten en auténticas neveras.

Jerseys coloridos

Nada mejor para alegrar los días más grises del año que empezar el día con color. Unos sencillos pantalones negros o vaqueros pueden ser la base perfecta para una prenda de punto de casi cualquier color. Además, si lo metes un poco por dentro del pantalón le darás un toque especial y lucirás el cinturón.

Si eres de las que se arriesgan, atrévete con los jerseys que mezclan en el mismo estampado varios colores chillones. Serás el centro de las miradas.