A todos nos gusta sentirnos bien cuando nos miramos en el espejo. No obstante, las dificultades del día a día, el estrés, los horarios o la rutina de un mundo que va, en ocasiones, muy deprisa, se traduce en un estado de ánimo cansado y nuestro cuerpo se convierte en el reflejo de nuestro ánimo. El estrés conlleva al cansancio y a la aparición de ojeras (en esta información te mostramos seis trucos caseros y sencillos para eliminar estas bolsas en los ojos) y a que nuestra piel se resiente o nuestro cabello pierda ese brillo y esa fuerza tan característico.

Cuando pensamos en cuidarnos o en belleza, es inevitable creer que solo nos veremos y nos cuidaremos mejor si hacemos un gran desembolso en el gimnasio, en el mercado o comprando un sinfín de productos de belleza (cremas, aceites, etc) que devolverán el esplendor a nuestro cuerpo. Nada más lejos. Existen múltiples ejercicios y métodos que podemos realizar desde casa sin que suponga un gasto excesivo par a nuestro bolsillo. Desde ejercicio en casa (en esta noticia te hablábamos del ejercicio definitivo para perder peso sin esfuerzo), hasta preparar un menú saludable (aquí te mostrábamos varios trucos para llevar una dieta saludable y adelgazar sin gastar "mucho dinero") e incluso trucos de belleza que podremos realizar desde nuestro hogar y no nos lleva mucho tiempo.

Para conseguir un pelo brillante, una piel suave y sin celulitis no hay por qué hacer un gran desembolso en cremas y tratamientos carísimos.

Los remedios de la abuela han pasado de generación en generación porque muchos realmente funcionan.

Pelo brillante

Un truco de lo más efectivo para lucir una melena llena de brillo es el aceite de oliva. Se extiende el aceite por el cabello de raíces a puntas y se deja reposar durante al menos dos horas. Solo quedará aclararlo con champú, evitando el agua caliente y asegurando que nuestro cabello no tenga restos de aceite tras lavarlo.

Adiós puntos negros

Adiós puntos negrosEstos pequeños poros taponados son un suplicio por el que todos pasamos, pero no es una causa perdida. Para limpiar la suciedad que se acumula puedes aplicar zumo de limón con ayuda de un algodón que impedirá que los poros se obstruyan.

Cutículas hidratadas

Cutículas hidratadasLas cutículas pueden suponer un problema si se infectan o se producen heridas. Lo mejor es mantenerlas a raya para conseguir una bonita manicura y para eso el aceite de oliva es lo mejor.

Crear el mejor exfoliante

Hacer un exfoliante casero que funcione es más sencillo de lo que pensamos. Lo que tienes que hacer es mezclar en un recipiente tres cucharadas de miel con una de azúcar moreno (hazlo con una cuchara sopera). Después removemos la mezcla y la frotamos en nuestra piel. Después de mantenerla unos minutos, aclararemos con agua limpia.

Recuerda que la belleza también está ligada a nuestro estilo de vida. Es fundamental llevar una rutina saludable para que nuestro cuerpo no se resiente. Si no sabes por dónde empezar, aquí te hablábamos de nueve alimentos bajos en calorías ideales para adelgazar (y saciarte). Además, no olvides que hay un único alimento que debes desterrar sí o sí de tu dieta: el azúcar.