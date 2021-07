'Influencers' para 'boomers'

Lo advirtió hace unas semanas el ministro José Luis Escrivá. Y aunque luego matizó sus declaraciones, los aludidos ya se están haciendo a la idea: cuando les llegue el momento de la jubilación, los 'baby boomers' españoles quizá tengan que elegir entre cobrar algo menos o trabajar algo más para asumir el aumento del gasto en pensiones. Es la generación más numerosa: los nacidos entre 1957 y 1977, que ahora tienen entre 44 y 64 años y suman 7,7 millones de trabajadores en la Seguridad Social.

Dos décadas de alegres nacimientos en el país –14 millones de bebés, nada menos–, hijos de la explosión demográfica, nacidos en dictadura, crecidos con la televisión, beneficiados por la entrada de España en la UE y testigos de la incorporación de la mujer al mercado laboral. Bien, pues esta generación que toma su nombre de los 'boomer' americanos (allí la explosión de natalidad fue anterior, tras la Segunda Guerra Mundial) también tiene su trozo de pastel en las redes sociales.

Según el informe anual de IAB, 26 millones de españoles de entre 16 y 65 años utilizan redes sociales. Y aunque Facebook, Twitter o LinkedIn son las preferidas de los mayores, Instagram es la que más crece en España, con 20 millones de cuentas en 2020. La mayoría de los 'instagramers' son 'millennials' y mujeres: 55% frente al 36% de hombres. Y es aquí donde las 'boomers' han encontrado un hueco, convertidas en 'influencers' que dan consejos de estilo, compitiendo con las veinteañeras en el 'street style' y las tendencias para mujeres de 40, 50, 60 años que, además, pueden comprarlas.

Del 'low cost' al lujo

Su objetivo es mostrar que la pasión por la moda no tiene edad. Algunas apuestan por las mezclas, los colores, el riesgo; otras prefieren tonos neutros y cortes clásicos. Algunas lucen canas y labios rojos; otras melenas oscuras y largas. Algunas se visten 'low cost' de pies a cabeza, Zara niñas incluido; otras llevan firmas de lujo y espectaculares accesorios. Eso sí, entre sus 'hashtag' nunca falta ese #over50style que las incluye en un numerosísimo grupo de 'instagramers' con estilo de más de 50 en el que, entre muchas desconocidas, hay algunos rostros famosos como los de Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon, en pleno rodaje de la secuela de 'Sexo en Nueva York'.

"Me da vergüenza decir que soy una 'influencer'. Sonaría pretencioso por mi parte", afirma Carmen Gimeno, 57 años, licenciada en Bellas Artes y profesora de dibujo en un colegio de Bilbao. "Me hace gracia hacerme fotos y subirlas a Instagram, pero no quiero ser abanderada de nada. No hago 'stories' ni me pongo filtros ni nada de eso. Las fotos son tal cual, así naturales, porque si no me convertiría en otra persona".

También Naty Abascal está en Instagram para demostrar que a sus 78 años (pasa con creces la horquilla boomer) sigue dando tantas lecciones de estilo como cuando desfilaba para Elio Berhanyer, Valentino y Oscar de la Renta. Ella misma se define en las redes como "fashion consultant" y despliega looks de alta costura o bolsos de Balmain con la misma naturalidad con la que luce conjuntos de Mango o de Bimba y Lola. Y cuando quiere demostrar que todo vuelve no tiene más que tirar de hemeroteca, como este verano con tres looks del pasado que hoy están en todas las tiendas: el fucsia, los volantes, el cuello halter. Naty siempre se lo puso antes. No falla.