Como dice la canción, “las botas están hechas para caminar”. Ya falta poco para la llegada de la primavera y, con ella, la oportunidad de disfrutar al máximo del buen tiempo. Qué mejor manera de estrenar y disfrutar esta estación del año que con un calzado fresco, ligero y confortable como el que propone Yuccs con su nueva colección Bamboo Casual Boot, un calzado clásico y atemporal perfecto incluso para los pies más delicados.

Bautizadas como “las zapatillas más cómodas del mundo” por el 87% de sus clientes, esta marca mallorquina, única en España, ha revolucionado la industria del calzado. Sus zapatillas están fabricadas por artesanos y emplea la innovación natural más vanguardista en sus materiales naturales y sostenibles, resultado de largos procesos de investigación y desarrollo. Este es el valor diferencial de la compañía, que ofrece a sus clientes unas zapatillas donde priman la comodidad y la calidad.

Bambú, el material sostenible de moda a tus pies

El empleo de materiales naturales como la lana merina, su tejido estrella, la caña de azúcar para las suelas o el aceite de ricino para las plantillas, hace que estas zapatillas sean muy cómodas, suaves y transpirables. Pero Yuccs va más allá y lanza ahora las primeras botas de bambú en España. La nueva colección Bamboo Casual Boot es el resultado de su modelo best seller, la bota de lana merina, (de la que vendieron 10.000 pares en un solo día) con su tejido innovador, denominado Coolight-Bambú™: extremadamente suave, fresco, anti-olor, hipoalérgico, antibacteriano y muy transpirable. Un combo ideal para llevar en estaciones de temperaturas suaves como la primavera.

Y es que el uso del bambú aporta grandes beneficios tanto para tus pies como para el planeta. Es la planta que más rápido crece del mundo y, como tal, un recurso sostenible y ecológico que no necesita pesticidas o fertilizantes y se desarrolla de forma natural, sin que necesite grandes cantidades de agua.

Las botas de bambú que combinan tradición artesana con la tecnología más moderna

Esta firma mallorquina tiene una forma muy particular de hacer las cosas. Lejos de las prisas de un sector marcado por la sobreproducción, de la industrialización y las modas que promueven lo efímero, cada par de zapatillas Yuccs tarda aproximadamente seis meses en fabricarse. Diseñadas en Mallorca, se fabrican en Elche, cuna española del calzado, por más de 150 personas mediante un laborioso y cuidado proceso artesanal.

Esta cadena de valor fomenta una producción 100% local, que permite supervisar con mimo la calidad de los materiales, mantener unos procesos sostenibles y asegurar que las condiciones laborales de todos los trabajadores son las adecuadas. De este modo, Yuccs apuesta por la cercanía y el respeto al medio ambiente, que quiere perpetuar la tradición española del calzado, una de las más prestigiosas del mundo. Auténtica filosofía “slow fashion”, pero de la de verdad, la que promueve el consumo responsable y busca concienciar sobre el agotamiento de los recursos y el impacto de la industria textil en el planeta.

¿Dónde conseguir las revolucionarias botas de bambú?

Si estás buscando un calzado que aúne confort, sostenibilidad y un producto local bien hecho, seguro que acertarás con las Bamboo Casual Boot. Entra en Yuccs.com y elige tu modelo favorito. Además, puedes probarlas durante 30 días sin compromiso, los envíos y devoluciones son gratuitas y, si en ese periodo no te convencen, te devuelven el dinero, aunque lo más probable es que no te las quieras quitar en toda la primavera. Are you ready boots? Start walkin'!