Zara es, sin lugar a dudas, una de las cadenas más importantes de moda en todo el mundo. Y no digamos en España. Este año la tienda de ropa más famosa del país ha cerrado sus tiendas en Rusia tras el estallido de la invasión a Ucrania. Pero eso no parece haber alterado, al menos no en exceso, sus planes de venta y comercialización de productos en España.

Cuenta con todo tipo de complementos, prendas, zapatos e incluso productos de belleza para todo tipo de gustos. La tienda del grupo Inditex se supera cada vez que saca una nueva colección con sus diseños únicos. La nueva colección apuesta por prendas básicas con un toque distinto. Una de las grandes tendencias de primavera este 2022 serán los corsés que ya se han visto en colecciones anteriores de Zara. Este corsé en color blanco roto está arrasando ventas y es el más buscado en la aplicación y en la página web. Un corsé de escote redondo y tirantes, con detalle de pespuntes y cierre en la espalda con una cremallera metálica. Está disponible en casi todas las tallas menos la XL y la XXL, y puedes adquirirlo por 19,95 euros. Está fabricado en un 90 por ciento por algodón y pertenece a la sección "Green to wear 2.0", que tiene como objetivo minimizar el impacto medioambiental de la producción textil. La nueva colección apuesta por prendas básicas con un toque distinto. Este vestido es sencillo pero a la vez tiene un toque elegante para las ocasiones especiales y es el más buscado en la aplicación de Zara. Un vestido corto que combina los colores crudo y negro de cuello solapa con escote pico y manga larga. Tiene un cierre frontal cruzado con lazo. Está disponible en la aplicación y en web en todas las tallas menos en la L y la XL. Está incluido dentro de la categoría Join Life, en la que Zara incluye las prendas que se producen utilizando tecnologías y materias primas que ayudan a minimizar el impacto medioambiental Al furor de las ventas online le siguen ahora las rebajas en tienda, que han comenzado el propio viernes día 7 de enero. Son muchas personas las que han madrugado para acudir a las tiendas en busca de una ganga. Las rebajas de enero se han adelantado este 2022 en muchos establecimientos comerciales. Ya es habitual que antes del 7 de enero, día oficial para su inicio, las tiendas cuelguen carteles con descuentos de hasta el 70% en algunos de sus productos para captar a aquellos clientes más rezagados que todavía no han hecho las últimas compras navideñas o aún no han decidido los regalos de Reyes. Pese al aumento de los casos de coronavirus en las últimas semanas, los españoles son este año más optimistas: vuelven a apostar por comprar en tiendas físicas y el presupuesto que tienen previsto gastarse en las rebajas de enero ha vuelto a niveles prepandemia, tras aumentar un 3,44% respecto al año pasado, según una encuesta realizada por el comparador hipotecario iAhorro.