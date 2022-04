Zara es, sin lugar a dudas, una de las cadenas más importantes de moda en todo el mundo. Y no digamos en España. Este año la tienda de ropa más famosa del país ha cerrado sus tiendas en Rusia tras el estallido de la invasión a Ucrania. Pero eso no parece haber alterado, al menos no en exceso, sus planes de venta y comercialización de productos en España.

Cuenta con todo tipo de complementos, prendas, zapatos e incluso productos de belleza para todo tipo de gustos. La tienda del grupo Inditex se supera cada vez que saca una nueva colección con sus diseños únicos. Además, la marca estrella de Inditex cuenta con suculentos descuentos que hacen las delicias de sus clientes. Es el caso de bolso rockero bandolera que acaba de tener una rebaja del 45%, pasando a costar 15,99 euros. "Bolso formato bandolera estilo rock. Detalle de tachas en el cuerpo. Interior forrado con bolsillo. Asa de hombro de cadena y asa función bandolera ajustable y extraíble. Cierre mediante cremallera". Zara (Inditex) abre al público su nuevo proyecto comercial en pleno centro de Madrid que multiplica los metros cuadrados al servicio del consumidor, que incluye un novedoso concepto de imagen de marca que replicarán en Dubai o Japón también en localizaciones emblemáticas. Se trata de uno de los espacios más grandes de la firma, con más de 7.700 metros cuadrados en cuatro plantas del emblemático edificio de la madrileña Plaza de España y con un espacio que conectará con dos firmas más de Inditex, Zara Home y Stradivarius, que buscan ofrecer una experiencia emocional con concepto sostenible. El top corsetero que arrasa en Zara esta primavera Zara ha presentado este jueves su proyecto comercial más avanzado en el Edificio España, frente a la renovada Plaza de España, un eje turístico y comercial que la firma valora, en el que ha creado un interior en el que la moda, la tecnología y la sostenibilidad van de la mano. En la nueva megatienda prima la tecnología para "favorecer la autonomía del cliente" que vivirá la compra como una experiencia. Los inmensos escaparates de 15 metros de altura son un reclamo y nada más entrar un código QR nos invita a adentrarnos en una experiencia de compra donde la tecnología está presente en todo el proceso, aunque los clientes más analógicos siempre contarán con el personal de la tienda para realizar sus compras. El código nos despliega un mapa que ayudará a situar el producto, si previamente se ha visto en la web o a través de la app; también descubrirá si hay nuevas colecciones y con el que se puede reservar con tiempo, también a través del teléfono, uno de los casi 50 probadores, sin hacer la tradicional fila. "El cliente llega cada vez más informado y sabiendo lo que quiere", comentan fuentes de la firma durante el recorrido, razón por la que quieren darle "mayor autonomía para agilizar su búsqueda o pedir la talla que necesite". Con esa intención, han habilitado dispositivos donde poder de nuevo con un código QR escanear la etiqueta de la prenda, pagar sin necesidad de pasar por caja con el servicio Pay&Go, y donde quitar la alarma que incorporan los productos.