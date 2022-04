Con la llegada de la primavera y con el verano a la vuelta de la esquina, cada vez estamos más pendientes de qué looks se pondrán de moda este 2022. Por fin dejamos atrás las prendas invernales para dar paso a otras más sencillas y básicas como chaquetas ligeras, camisetas, faldas, etc. No obstante, la verdadera pregunta es: ¿Qué debo comprar hoy en día para estar a la moda?