Quizás estés pensando en las próximas rebajas de verano, en renovar tu armario o en tener un detalle especial con alguien, y se te pasen por la mente algunas de las mayores marcas de moda del mundo, pero ¿y si esta vez te atrevieras a explorar el desconocido mundo de la moda sostenible? Te proponemos aquí algunas de las mayores marcas de moda sostenible asturianas.

La Chita Callando

Nacida en Asturias, esta marca comprometida con el medioambiente y el comercio justo combina el gusto por una moda destinada a todos los sexos y edades que armonice estos valores, el gusto por la ilustración y el diseño gráfico. Sus telas naturales producidas artesanalmente sin químicos ni emisiones de CO2 y respetando los derechos humanos, ofrecen como resultado final unos productos delicados con la piel y 100% orgánicos o reciclados, de acuerdo con certificados como OEKO-TEX Standard 100, que asegura la ausencia de tóxicos y sustancias nocivas para la salud y el medioambiente, VEGAN approved, que garantiza la privación de animales en la producción, o Fair Wear. Estos productos cosidos, con algodón orgánico o materiales reciclados, y estampados a mano con tintas no contaminantes son sólo una muestra del mimo que se pone en cada colección.

LIMO CONCEPT

En 2015 nace esta marca gijonesa de moda ética. Su ropa minimalista, ligera y cómoda, está hecha a partir de fibras de lino, un producto natural reciclable y sostenible que cuenta con el certificado OEKO-TEX Standard 100. Esta empresa slow fashion, apuesta por un trabajo justo e inclusivo, en concreto, por el Proyecto Labora: una asociación sin ánimo de lucro que apoya a las mujeres afectadas por situaciones de vulnerabilidad, desde violencia de género y trata de mujeres, hasta explotación sexual. LIMO CONCEPT no sólo tiene distribuidores por toda España, sino que también se abre paso en el mercado internacional, en concreto, en Luxemburgo, Taiwán, Japón, Países Bajos, Italia y Estados Unidos.

Nael Swimwear

La marca vegana con sello VEGAN-approved ofrece bikinis, bañadores y accesorios de baño con certificado GRS. Su responsabilidad sostenible y social va desde los tejidos y diseños hasta el packaging que, como defienden públicamente, “es una meta constante y presente”. Ofrecen a sus consumidores una total transparencia, compartiendo sus proveedores, fábricas y alianzas. Muestra de ello es REPREVE, que certifica el uso de poliéster procedente de botellas con alto riesgo de terminar en el océano; su embalaje de papel reciclado con sello FSC, para afirmar su procedencia de bosques gestionados de forma sostenible y otros numerosos certificados de sus fábricas, normas laborales... expuestos en su web. Además, la empresa promueve la economía circular recurriendo a tejidos sobrantes de proveedores y produciendo poco a poco para que no haya sobre-stock, colabora con proyectos como We Sustanability (una plataforma local de A Coruña que organiza actividades y conciencia sobre la importancia la limpieza de playas una plataforma local), Go Green o Bosques Sostenibles para compensar la huella de carbono y plantar árboles y Spotlight Iniciative, una asociación mundial que tiene por objetivo eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Asimismo, tienen su propio proyecto: RECICLA CON NAEL, mediante el cual recogen la ropa de baño que no uses para reciclarla y darle una segunda vida, otorgándote como recompensa descuentos para tus próximas compras.

Cuerokas

Formas geométricas, bolsos pequeños, de mano, cruzados, reversibles, hechos de algodón orgánico evitando el uso de plásticos, totebags, bolsas, … es lo que puedes encontrar en su showroom y taller situado en el centro de Oviedo. Sus bolsos de piel natural curtida con taninos vegetales, diseñados en Asturias, son elaborados en su taller por mujeres artesanas y emprendedoras, se evita el uso de plásticos. También colaboran con proyectos como Harapan Project que intenta dar futuro a la población local de Hu’u, en la república de Indonesia. La marca apuesta por una economía circular, por eso puedes dejar en sus manos tus bolsos para repararlos, actualizarlos o ponerlos en el mercado de segunda mano, ofreciéndote descuentos en tu próxima compra. En su web, te ofrecen la posibilidad de diseñar tu “bolsocaja” y te dan tips para escoger y limpiar tu bolso.

Mimaría Hempworks

Los principios de esta marca de moda urbana y sostenible son interactuar socialmente con proyectos y ofrecer diseños originales de colecciones producidas a mano en pequeños talleres, con el cáñamo como materia prima por su calidad, durabilidad y su reducido impacto ambiental. Antes de introducirse en el mundo textil, comenzaron por conocer la planta del cáñamo haciendo otros productos: “nuestra filosofía de producción se fundamenta en la interacción de talleres, artesanos, diseñadores y profesionales locales”, afirman. Sus productos van desde sudaderas, camisetas y complementos como monederos, fundas, bolsas, cinturones, gorras o riñoneras; hasta calcetines, llaveros y jabones. En su blog, muestran curiosidades e informaciones relevantes sobre sus materias primas y otras, como la master class que dieron en la escuela de diseño ESNE, el reconocimiento que recibieron en los Premios al Diseño Asturiano (2020) organizados por el colectivo Asturias Diseña (2020) y da apoyo a grupos como Desakato.

Origen Ropa Sostenible en Mieres

En la calle Valeriano Miranda número 2, se encuentra esta tienda física que promueve una moda actual, sin explotación, “made in Spain”, cuyos productos como jeans y pañuelos de seda y bambú, están producidos con material reciclado y tejidos naturales de algodón orgánico, lana merina, lana del Himalaya…

¡Anímate y date el capricho más responsable con tu Tierra, con tu Paraíso!