El evento más importante de la moda de Estados Unidos ha llegado y, con ella, los looks más esperados del año. La gala MET, conocida por ser uno de los acontecimientos más importantes para el mundo de la moda, tuvo lugar el día 2 de mayo en Nueva York, recuperando así su horario habitual. En esta ocasión, el Costume Institute del Metropolitan Museum of Art celebra la inauguración de la exhibición de primavera bajo el título In America: An Anthology of Fashion, la segunda parte del tema In America, que representa el impacto de la moda norteamericana en la historia cultura e industrial, y que se corresponde con la continuación de la del año pasado, In America: A Lexicon of Fashion. El código de vestimenta oficial para este 2022 ha sido el "Gilded Glamour".