Llega la temporada de graduaciones, bodas, comuniones... Y siempre queremos vernos bien y, a poder ser, las más originales del evento, pero muchas veces no sabemos ni por donde empezar a buscar. Por ello, hoy te enseñamos estas páginas web de shopping online que necesitas conocer.

Oh Juliette!

Esta empresa familiar que nació en 2012 ofrece una gran variedad de ropa juvenil. Modelos en todos los colores posibles, tops y vestidos encorsetados, prendas detalladas con plumas y fruncidos, prendas de satén, mangas abombadas... Siempre en tendencia. Esta tienda online siempre tiene un gran éxito con su conocida colección 'Glitter collection', ideal para las fiestas navideñas, al igual que con sus colecciones para graduaciones. De hecho, la nueva colección 2022 'Let's graduate' está arrasando. Tienen una tienda física en Madrid a la que puedes acudir o sin cita o puedes acceder a su página web y pedir online. ¡Sus precios tan bajos te sorprenderán!

Ladypipa

Esta firma que nació en Madrid, surgió de la idea de una mujer emprendedora, Sara González, que combinó su oficio, abogada, con su mayor hobbie, la moda. 2013 es el año en el que empezó su andadura por la costura y en 2018 decidió dedicarse 100% al proyecto. Esta marca madrileña tiene como lema 'la sencillez es la máxima sofisticación', y con él ha revolucionado el mundo de la moda. Huyendo de los diseños sobrecargados apuesta por encontrar la mejor versión de su clientela. Aunque no sea la opción más económica, hay una buena relación calidad precio y puede llegar a ser tu mejor aliada en los próximos eventos. Además, es una de las marcas favoritas de las influencers.

Natural by Lila

Esta tienda online ha logrado sobresalir en el mercado gracias a su versatilidad en ropa además de sus precios low cost. Aquí podrás encontrar tanto ropa para tus eventos como ropa más casual para el día a día. Sus bajos precios no te pueden engañar, porque no escatima en calidad. Por otro lado, cuenta con una política de venta muy conveniente, los envíos son rápidos (24/48 horas) y sus devoluciones son muy cómodas, pues tienes 14 días desde su llegada. Cuenta además con una atención al cliente eficaz y personalizada.

THE-ARE

Rocío Botella se propuso con tan solo 23 años a crear su propia marca. Estudió diseño en Londres y hoy es creadora y diseñadora de esta marca. THE-ARE creada en 2012, es una de las más exitosas del momento. Son prendas diseñadas y confeccionadas en Valencia, y cuentan con una gran calidad cuidando al máximo su detalle. Monos, vestidos, tops, accesorios... Encontrarás todo lo que busques.

Azabache Utrera

Encuentra en esta tienda tu look ideal para ser la invitada perfecta. Una tienda con una calidad increíble a pesar de sus bajos precios. Aquí no solo encontrarás ropa formal y casual, sino también los mejores complementos y calzado para completar tu outfit. Sus clientes no dicen más que buenas palabras.

Sorellas

Una tienda que surgió por un proyecto entre dos hermanas. Esta marca está orientada para todas aquellas que siguen las tendencias y buscan algo especial en sus outfits. De nuevo, una página low cost que no defrauda en su calidad y cuyos envíos se realizan tan solo en 24/48 horas.

La Croixé

Por último, os presentamos esta tienda con la que dejarás huella en tu ocasión especial. Las opiniones de su clientela son increíbles; la calidad, la atención recibida, la variedad... Quizás sea la opción menos económica de todas las alternativas que hemos propuesto, pero tan solo por el detalle y el cariño con el que se han confeccionado las prendas, merece la pena.