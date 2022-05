Hoy en día los maquillajes sobrecargados ya no están de moda, y lo que se lleva tiene más que ver con los maquillajes sutiles, naturales, que le quedan bien a todo el mundo. El verano está a la vuelta de la esquina y una piel iluminada con el efecto 'glow' es lo que marca la tendencia. Este maquillaje le puede dar a tu piel un aspecto saludable y glamuroso. El maquillaje consiste, como asegura Nathan Hejl, maquillador de muchas 'celebrities': ''Se trata de realzar todo, de hacer que se te vea más radiante y bonita sin resaltar específicamente un solo rasgo''. Para conseguir este efecto, sigue los pasos que te contaremos a continuación, además de poner atención en los productos que te recomendamos:

1. Aplica el 'primer' perfecto

En primer lugar hay que aplicar una pre-base iluminadora para suavizar cualquier imperfección y ayudar a mantener el maquillaje fresco durante todo el día. Si tienes una piel seca, hay que empezar con cremas hidratantes nutritivas para rellenar, suavizar e hidratar. Preparar bien la piel, es el paso más importante. Para conseguir una piel radiante, te recomendamos aplicar 'Aqua Gel Luminous Mask' de NARS, un tratamiento hidratante que te proporcionará una sensación inmediata de frescor en la piel. Como primer perfecto te recomendamos 'Phyto-Pigments Illuminating Primer', de Juice Beauty, que te dejará un efecto en la piel impresionante.

2. Utiliza un colorete saludable

El colorete más recomendable para este tipo de maquillaje es el colorete en formato de crema que aportan un brillo natural para una piel saludable. Los coloretes en polvo están más destinados a aquellos maquillajes 'mate'. Para conseguir unas mejillas bonitas 'Perfect Semisheer Tint' de Jilian Dempsey, es tu mejor aliado.

3. Utiliza polvos donde sea necesario

Para evitar que el maquillaje se sobrecargue de brillo los polvos son necesarios, especialmente para aquellas que tengan una piel tirando a grasa. Hay que poner sobre todo la atención en la zona T; frente, nariz y barbilla. Unos polvos recomendados son los de la marca RMS Beauty, el producto 'UN Powder'.

4. Define tus ojos

Después de aplicar tu corrector preferido, a veces es importante aplicar una crema de ojos, ya que nuestro corrector puede resecarnos la piel. Para los párpados la sombra de ojos perfecta es una de un color ni demasiado dorado, ni demasiado rosa, y si es en formato crema, de nuevo, mucho mejor que en polvo. Ya por último, échate una máscara de pestañas que te las pueda alargar y separar bien, que no te deje unas pestañas sin grumos y no muy exageradas. Como crema de ojos la 'Goopgenes ALL-IN-ONE Nourishing Eye Cream' de goop Beauty, es perfecta. Una paleta de sombras como la 'Tartelette in Bloom Palette' de Tarte resulta idónea para encontrar el tono perfecto, además tiene otras sombras para maquillajes más oscuros. Por último, te recomendamos la máscara de pestañas 'Lash Idôle' de Lancôme, que te dejará unas pestañas muy bonitas, bien separadas y sin grumos.

5. Enfatiza tus cejas

Rellénate un poco tus cejas con un lápiz con trazos cortos y finos, no con trazos gruesos. Elige un color un poco más claro que tu tono de pelo porque un tono más oscuro puede parecer poco natural y puede endurecer tus facciones. A continuación, dale forma con un gel para que queden bien definidas y ya tendrás unas cejas bonitas y naturales. Para ello puedes utilizar el lápiz de cejas 'Color define brow pencil' de Beautycounter que más se adecúe a tu color necesario.

6. Crea unos labios 'jugosos'

Otro paso fundamental de este maquillaje es el aplicar un buen gloss labial. Los labios brillantes crean un maquillaje muy bonito y van de la mano con el look fresco e hidratado que estamos tratando de conseguir. Además, una gran ventaja además de su luminosidad, es que utilizar un gloss es mucho más sencillo y cómodo de retocar que una barra de labios mate. Un brillo de labios que te aconsejamos es el 'Lip Glow Oil' de DIOR. Si prefieres algo aún más natural, puedes optar por la alternativa del bálsamo labial, como por ejemplo el 'Balm' de Olio E Osso.

7. Dale el toque definitivo con el 'highlighter'

Este es el paso más importante en este maquillaje. Acaba repasando la parte superior de los pómulos, el puente de la nariz, en el arco de cupido y en el ángulo interno de los ojos con iluminador, aportando así mucha más luz a tu rostro. Para esto puedes optar por un iluminador en polvo como los 'Polvos iluminadores para el rostro' de Sephora o puedes utilizar uno líquido como el 'Météorites Highlighter Liquid' de Guerlain.

Con estos simples siete pasos conseguirás el maquillaje que más de moda está este año y que más destacó sin duda en los Premios Oscar. ¿Te animas?