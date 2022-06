La pandemia ha ralentizado nuestras vidas durante mucho tiempo y, por tanto, es normal que muchas parejas quieran ahora ponerse al día. Por eso nos asaltan las invitaciones de boda y de otras ceremonias importantes.

Entonces, nos toca a nosotros encontrar el regalo y el vestido adecuados. De hecho, a menudo nos encontramos en el mismo círculo de personas y a muchos no les gusta reutilizar el mismo look. Por eso es útil tener un vestido o traje extra, teniendo en cuenta además que las bodas continuarán hasta septiembre.

Este año, se nos permite destacar, sin eclipsar a la novia, por supuesto. Así pues, atrevámonos con los colores vivos, la sastrería oversize y las líneas poco convencionales. Al mismo tiempo, evitamos llevar vestidos blancos o demasiado atrevidos en estas ocasiones.

Observando las pasarelas, nos damos cuenta de que, en lo que respecta a los vestidos de gala, este año trae algunas novedades sin alterar el estilo clásico. Basta con ver la elección de algunas casas de moda como Dolce y Gabbana, que proponen vestidos de gasa con un corpiño envolvente y una falda amplia y con vuelo. La falda es plisada, especialmente de moda para la primavera-verano de 2022, y el escote es de tipo corazón. Sin embargo, también podemos elegir tirantes estrechos, mangas abullonadas o vestidos con hombros descubiertos.

Quizá lo que más llama la atención de los vestidos de este año son los colores vivos, aunque no faltan los clásicos tonos pastel. Estos parecen ser los favoritos para los vestidos de seda, que envuelven el cuerpo con ligereza, un detalle no menor durante una ceremonia de verano. Es una opción refinada, pero que no suele perdonar los kilos de más.

Para las que prefieren camuflar su barriga y sus abundantes caderas, existen los vestidos bustier o boho, que casi recuerdan a los vestidos de abrigo. Por lo tanto, son ideales para las ceremonias al aire libre, donde las mangas y la falda pueden flotar con el viento. He aquí lo que hay que llevar este año para llamar la atención con comodidad.

Escotes y accesorios

Si hay que evitar los escotes pronunciados, podemos mostrar algo de piel descubriendo la espalda u optando por un vestido corto.

Sin embargo, la tendencia parece favorecer los vestidos sencillos con algunos detalles interesantes e inesperados, y luego atreverse con los accesorios. Por ejemplo, podemos combinar un sencillo vestido de seda con unos zapatos joya o unos mules puntiagudos de colores vivos. Ni siquiera tenemos que usar sólo clutches, sino que podemos optar por mis bolsos de hombro.

Incluso las gafas pueden convertirse en un detalle interesante, especialmente si tienen monturas prominentes y geométricas.

Para orientarnos sobre los colores que debemos llevar este verano, sólo tenemos que echar un vistazo a la lista de los colores más de moda esta temporada. Puede que nos sorprenda lo que los grandes diseñadores nos inspiran para elegir.