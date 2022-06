Por fin ha llegado la época de las sandalias, y eso implica una actualización en las tendencias que llegan para esta temporada. Por eso hoy recopilamos los 7 tipos de sandalias que más se llevarán en este verano.

Sandalias 'ugly'

Una tendencia que lleva conquistando las redes sociales desde hace meses. Son las típicas sandalias que utilizaríamos para hacer deporte, rutas, las sandalias 'trekking'. Para muchos, las más deseadas, pero para otros, las más odiadas. Lo que está claro es que no hay otro tipo de sandalias más cómodas. Pueden ser una buena alternativa para completar tus looks veraniegos informales, aunque muchos influencers ya las están utilizando también para otros looks más elegantes.

Sandalias planas

Las sandalias planas en todas sus formas están de moda. Destacan las sandalias planas con mucha plataforma o aquellas sujetas con tiras que nos recuerdan un poco a las sandalias griegas. Aportan comodidad, un gran estilo y en muchos casos elegancia, además de ser uno de los calzados más combinables que hay.

Sandalias con tacón de plataforma

Un tipo de sandalias que se está volviendo un clásico tras haber sido tendencia durante los últimos años. Un zapato que puede acabar de arreglarte un look y que podemos encontrar en muchas de las tiendas más cercanas y convencionales.

Sandalias de yute

Las sandalias que nunca pasan de moda y que combinan con absolutamente todo, triunfadoras entre los consumidores por su suela tan cómoda. Un calzado perfecto para mantener el pie fresco y protegido, pero que a la vez le dan un gran estilo a nuestros looks.

Sandalias transparentes

Un calzado minimalista que ya venía pisando fuerte de 2020. La sandalias transparentes siguen de moda y además más que nunca. La combinación de este material con los colores más vivos y flúor es lo que se lleva. En una estación calurosa como lo es el verano parece el calzado más apropiado.

Sandalias con tiras

Estas sandalias que se atan como si fuesen zapatillas de una auténtica bailarina, han adquirido un gran puesto de honor entre las grandes tendencias. Las más vistas son las de colores llamativos o colores metalizados que le dan un toque festivalero y diferente al look.

Zuecos

Su suela de madera y las diferentes versiones de este calzado lo convierten en un imprescindible para nuestros armarios en este verano. Siempre han estado relacionados con la moda más bohemia, pero ahora los zuecos se empiezan a llevar con todo y han empezado a reinventar sus looks en las pasarelas con prendas más oversizes, casuales o incluso deportivos.