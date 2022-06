Aunque el pelo salvaje y natural está de moda para el verano de 2022, los looks más caprichosos inspirados en los años 2000 serán muy populares. Junto con los vaqueros de cintura baja y los tangas visibles, también vuelven las rayas asimétricas, los coleteros y las horquillas de colores. La moda se inspira en los jóvenes que, con su pasión por lo vintage y las superposiciones, han empezado a recrear en tik tok los looks de sus padres en los años 90 y 2000. Y en poco tiempo hasta las estrellas, desde las Kardashian hasta Chiara Ferragni, han empezado a proponer looks pop, maquillajes y peinados que parecen sacados de un vídeo de las Spice Girls, haciendo que queramos recrearlos.

Corte y color ¿Quién de nosotros a principios de la década de 2000 fue capaz de resistirse al bob corto por detrás y largo por delante de Rihanna? ¿O el mundialmente famoso corte de pelo afeitado a lo Rachel de Friends? Aquí el bob vuelve a ganarnos a todos como hace 20 años. Adoptado por muchas chicas y celebridades, con o sin flequillo, rapado o recto, este corte fresco nos da una amplia opción de looks. Además de darnos mucho volumen, sobre todo si lo combinamos con una raya en zigzag. A veces vuelven, no sólo las coletas y los peinados para lucir en una velada de reestreno, sino también las temidas mechas. Colores llamativos, gruesos y contrastados. Cuando pensamos en mechas de colores, seguro que nos viene a la cabeza Christina Aguilera con sus mechones negros sobre el pelo platino o Geri Halliwell con sus mechas doradas sobre el pelo rojo fuego. El corte de pelo que te hace parecer 10 años más joven Esta tendencia también vuelve a estar en el candelero y ya es seguida por muchos famosos. Especialmente el efecto bicolor, que se consigue combinando un color pop con otro más clásico y tradicional. Vemos que el negro se combina con el fucsia o el verde, el marrón con el naranja o el amarillo fluorescente, pero también toques de azul o morado. Si queremos subirnos a la ola pero tenemos miedo de arrepentirnos, podemos darnos el gusto de usar los dos mechones delanteros, siendo coherentes con la moda del nuevo milenio. El tan denostado efecto frisé está volviendo, pero no pienses en las cabezas peinadas hacia atrás y esponjosas de los años 80. La tendencia frisé se utiliza para embellecer el cabello liso, alternándolo con el clásico efecto zigzag, pero sólo en algunos mechones. También es perfecto si queremos animar una coleta, con una raíz perfectamente cuidada y un contraste de longitudes locas. Por supuesto, no podemos olvidar la tendencia que más víctimas se cobró cuando éramos niñas. El cabello liso perfecto, pulcro e impecable, estrictamente con raya al medio, obtenido con planchas dudosas e inseguras. Es perfecto en el cabello largo para crear un peinado elegante y refinado a la Posh Spice. Partiendo de un alisado perfecto, es muy fácil recrear el icónico peinado de los años 2000. A veces vuelven, no sólo ideas particulares, sino también algunas revisitadas, como las coletas delanteras. Después de hacer una coleta, un moño o una media coleta, dejamos caer dos pequeños mechones sobre la frente para enmarcar el rostro. ¿El secreto para realzar este look tan sencillo? Añade horquillas de colores, quizás en forma de mariposa.