El pasado jueves Carmen Lomana se sentía muy ofendida por no haber sido invitada al desfile con el que la Maison Dior presentaba en Sevilla su colección Cruise 2023. La colaboradora se mostraba bastante sorprendida por los invitados que se pasearon por la Plaza de España y así lo plasmaba en 'Ya son las ocho'.

Unas palabras que no han pasado desapercibidas y que han tenido una repercusión bestial. Tanto es así que Carmen ha tenido respuesta por parte del departamento de Comunicación de la firma, así mismo no lo ha confesado ella, aunque no ha desvelado el contenido del mensaje que ha recibido.

Hemos hablado en exclusiva con Carmen Lomana y nos confiesa haber recibido una comunicación por parte de Dior tras no haber sido invitada al último evento: "Ayer me mandaron, bueno, no tengo por qué decirlo". Sin desvelar los detalles de la comunicación, reiteraba su desagrado por no haber estado en la lista de los invitados aunque otras personalidades que, según su criterio, no eran dignas si acudieron al desfile de la Maison Dior: "Mucho, el noventa por ciento".

Después de haber hecho público su malestar y haber tenido noticia de la marca, asegura haber aceptado las condiciones en que se celebró la presentación de la colección Cruise 2023: "Por lo de la fiesta no, esto de la fiesta me parece fenomenal".