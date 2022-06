Llega el verano y con él la hora de renovar el armario. ¿Qué mejor que con los vestidos? Una prenda muy versátil, que está de moda, fresca para el calor y que nos permite arreglar un look en poco tiempo, la prenda favorita del verano. Toma nota de estas tendencias que merecen la pena tener en el armario:

Vestidos camiseros

Un estilo recurrente durante los último años. El por qué es muy sencillo un vestido elegante, que favorece, cómodo, y al ser tan fluido resulta muy fresquito para el verano. Una moda que persiste y que se une a la de las prendas de colores flúor.

Vestidos 'cut-out'

Las aberturas en escotes, en la cintura, asimetrías se han convertido en un must del verano. Un corte que no solo encontramos en los vestidos, sino también en tops, faldas e incluso pantalones. Atrévete a crear un look sexy y elegante a la vez con esta propuesta.

Vestidos de crochet

La moda de la ropa crochet sigue arrasando. En temporadas anteriores se veía mucho el crochet en tops, chaquetas... Ahora es tendencia en los vestidos, un aliado imprescindible para completar tu look playero con el bikini. La fiebre por los tejidos de carácter artesanal no cesa y lo podemos ver bien en tiendas convencionales como Pull&Bear:

Mangas Abullonadas

Si hay un diseño absolutamente infalible es el que lleva mangas abullonadas, un diseño que favorece a todo el mundo con el que podrás crear un look elegante sin mucho esfuerzo. Te recomendamos que este tipo de mangas que acaparan toda la atención lo combines con unos accesorios y joyería minimalista.

Vestidos de flores

No hay verano sin un vestido de flores, y este no iba a ser la excepción. Colores pastel, diseños más vintage... Eso es lo que más se lleva este año. Un gran aliado para este verano que puedes combinar con una infinidad de colores.

Vestido drapeado

Uno de los diseños más favorecedores. Siempre consigue resaltar nuestra figura de la forma más adecuada. Los vestidos ajustados, estampados y drapeados están más de moda que nunca.

Corsés

Quizás el estilo que más de moda está este año, no hay tienda que no disponga de tops y vestidos con corsés. Sin duda alguna se trata de la tendencia más destacada, y es que no es para menos, pues la forma en la que resaltan la cintura y la cadera hace que se nos vea espectaculares.

Estilo cottagecore

Esta tendencia es la culpable de que tengamos el feed lleno de imágenes que recrean esas escenas bucólicas en el campo con vestidos que recuerdan a reminiscencias campestres y románticas. Sin lugar a dudas se trata de una de las tendencias favoritas y parece que se va a quedar para rato.

Escote en V

Una vez más vemos un reflejo de las influencias de la serie Euphoria, pues este tipo de escote se ve mucho en sus vestidos. Un corte simple, pero favorecedor ya que realza el escote de una forma muy bonita.

Vestidos de satén

Como se ha podido ver en las pasarelas o en las últimas bodas de grandes influencers como la de Marta Lozano, los vestidos de satén están revolucionando el mundo de la moda.