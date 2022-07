En verano cobran especial protagonismo los recogidos para poder despejar la cara y el cuello y evitar pasar calor. Sin embargo, ponerse una coleta o un moño no tiene porque ser algo aburrido o sumar años al DNI. Al contrario, gracias a los abalorios y las nuevas tendencias capilares estos peinados son divertidos y te quitarán años de encima.

Trenzas con abalorios

Atrévete a experimentar con uno de los peinados de más tendencia, las trenzas, ¡y decóralas para darles tu personalidad! "Las pincitas se llevan para recoger el pelo de una y mil maneras, pero también nos ayudan a crear un look desenfadado y original, reforzando la imagen del recogido. No se trata de necesitarlas, sino de utilizarlas para decorar y crear un look sorprendente como, por ejemplo, en una trenza tradicional", nos propone Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia).

Coleta con ondas

Brillarás entre las estrellas más brillantes de las noches de verano con este recogido estiloso y glamuroso. "Los looks de los sesenta, tan exagerados, nos inspiran y representan el nuevo glamour. Los recogidos se hacen, a veces, tirantes, pero siempre altos y la coleta se trabaja con ondas glam o bien con las puntas peinadas hacia afuera".

Coletas con nudo

Para los días de trabajo en verano proponemos este look sencillo y elegante de coletas bajas. "El modo de anudarlas, los accesorios que utilizamos, importan, y mucho. Para ser más creativas, podemos recurrir a la tendencia del nudo tubo que se puede crear con el propio pelo o con tiras de cuero que enrollamos por la coleta. Para un acabado perfecto, recurriremos a productos de acabado que nos proporcionarán el brillo y la fijación para un resultado sublime".

El socorrido moño desenfadado

Ideales tanto para un día de playa, una tarde de helado o una copa en el chiringuito. "Este moño entre romántico y boho es muy sugerente. Para conseguirlo hay que hacer que parezca ligero, dejando algunos mechones sueltos cerca del rostro y la nuca. Para que el pelo no tenga mucho peso, define con productos que no apelmacen".