Puede que este año te hayas apuntado al gimnasio o que estés en un momento estresante, quizás tu cuerpo ha notado esos cambios. Ahora que tienes un evento, decides probarte algunos de los trajes que tienes en tu armario y que tan buenos recuerdos te traen, y te das cuenta de que no te sirven. El cuerpo cambia y tú también debes hacerlo, es el momento de aprender a adaptarte a él. Te dejamos aquí una lista de consejos para que escojas el traje que mejor te sienta.

Trajes

Un clásico que nunca falla es el traje azul marino de lana fría, que te servirá para invierno y verano, aunque si lo quieres solo para verano puedes buscar uno de algodón; y botonadura simple. Otro de los conjuntos más versátiles son los grises, en tonos antracita, pizarra o marengo, lisos, aunque cuanto más oscuros sean, serán más las ocasiones en las que puedas ponerlos, y con botonadura simple. Y uno de los modelos más elegantes es el de doble botonadura en colores azul noche y gris oscuro. Es evidente que la pandemia ha influenciado nuestra forma de vestir, llevándonos hacia looks más casuales y cómodos que han terminado en una redefinición del traje formal que tiende, en esta ocasión, a prendas más holgadas, como las vistas en los últimos desfiles de Louis Vuitton, Hermes o Armani, si eres de los más atrevidos, este tipo de traje es para ti.

Según tu cuerpo

El bajo del pantalón ideal es el clásico, rozando un poco el empeine y el talón, aunque también puedes encontrar el moderno que no llegará casi a rozar el zapato y el sport con los bajos subidos dos centímetros por encima del calzado.

Si eres de baja estatura, no caigas en los siguientes errores: evita que te sobre mucha tela, que haya muchos contrastes de colores, no lleves pantalones de tiro bajo o por los tobillos, no recurras a estampados, pero di sí a los pantalones de tiro alto y líneas verticales, este estampado es adecuado también para aquellos cuerpos en forma de triángulo invertido, con los hombros más anchos. Por el contrario, si eres alto, al llevar la camisa por fuera tu torso parecerá más largo y tus piernas más cortas; recurre en este caso a americanas abrochadas en una sola línea y, si usas botas, mete los pantalones por dentro.

Si tu torso es pequeño no uses pantalones de tiro alto, camisas por dentro, chaquetas muy cortas, ni rayas horizontales o cuadros en la arte de arriba. Si tus piernas son cortas recurre a las camisas por dentro, al cinturón del mismo color que el pantalón, intenta utilizar conjuntos monocromáticos y chaquetas cortas. Si tienes las piernas anchas no hagas dobladillo al pantalón.

En el caso de que te sobre algún kilillo, evita usar cuellos redondos, corbatas anchas, ropa muy holgada y pantalones skinny, muy ajustados o con pinzas, son para ti los trajes de colores lisos, con tres botones y sin abertura en la parte inferior de la espalda, las líneas verticales y los cuellos en forma de "v". Si eres muy delgado, no lleves rayas verticales, ni uses un solo color, incluye un tono más claro para tu camisa y pantalones de pinza. Si tienes barriga cervecera, no recurras a camisas slim.

Para los más morenos, debes saber si tu tonalidad de piel es fría o clara: si tu piel desprende luz amarilla o dorada tus colores son los cálidos, si desprende luz azulada o rosada tus colores son los fríos.

Escoge tu camisa

A la hora de escoger una camisa, debes tener en cuenta los diferentes cortes que puedes encontrar: corte regular un poco amplio en la manga y en el pecho que tiene una doble cara: sirve para cualquier tipo de cuerpo, pero no lo realza demasiado; el corte tailored fit hace referencia a aquellas camisas un poco ceñidas en el tronco, donde se estrecha para realzar la silueta, aportando volumen en el abdomen, perfecto si vas al gym, has desarrollado hombro y pecho, pero no abdomen. Si eres de abdomen más plano, el corte slim fit te vendrá de perlas: se estrecha en el pecho, acorta el tronco y te hará más fornido.

Los cuellos de camisa que puedes encontrar son el inglés tradicional de puntas largas y poco separadas; el semi-italiano: es un cuello práctico y cómodo que se ha puesto de moda en las últimas temporadas: un poco más abierto que el inglés, permite hacer nudos de corbata, sencillos y dobles, aunque no tienes porqué llevarla. El cuello italiano es el más elegante y es mejor lucirlo con corbata haciendo un nudo doble o windsor, perfecto para aquellos que tengan cuello corto. Para los rostros alargados, son ideales los cuellos con puntas alargadas y solapas anchas, mientras que a los más redondos o anchos les quedará genial un cuello estrecho y de puntas anchas, como el cuello americano o el inglés; para los planos, los mejores son aquellos con puntas cortas, y para los rostros estrechos una camisa con cuello italiano y solapas separadas y cortas, es la indicada. Otros cuellos son el button down, el más popular y casual que se usa sin corbata, o el cuello ópera idóneo para galas y ceremonias.

Cuando te pruebes la camisa, deberás tener en cuenta que lo idóneo es que esta no cubra la bragueta ni los bolsillos traseros, si lo hace o la terminación de la camisa es en v o circular, lo mejor es que la metas por dentro o continúes probando otros modelos. Recuerda también que el largo ideal de las mangas es que quede por la muñeca y el de las mangas de la americana a un centímetro por encima de la camisa. El número de botones que debes abrochar son todos cando llevas corbata y uno o dos sin abrochar si quieres darle un toque fresco.

Otros consejos y complementos

Los colores que adelgazan son los oscuros, que puedes utilizar en la parte que quieras disimular. Vete vestido con el mismo color, recuerda que el monocolor “adelgaza”, que los tonos claros realzan, dan volumen e iluminan y que los estampados también aportan más volumen así que, si quieres recurrir a ellos, usa aquellos que tengan dibujos muy pequeños

Para elegir los complementos a tu traje, si dudas entre oro o plata, haz la siguiente prueba: pon cerca de la cara o del brazo dos complementos, uno dorado y otro plateado, observa si complementa o resalta con el tono de tu piel, el que pase más desapercibido es el adecuado.

Los zapatos más formales son el modelo Oxford en negro. Después tienes los zapatos bostonianos y los mocasines, estos últimos son tendencia y están llegando a opacar los Oxford, aunque son más casuales e informales, también puedes usar sneakers con tus trajes sport. Para combinar tu calzado, una de las reglas de oro es que el cuero negro va con accesorios plateados y, cuanto más oscuro sea tu traje, más oscuro debe ser el zapato, por ejemplo, para los trajes de color negro, gris oscuro o, algunas veces, azul marino, lo mejor es evitar los zapatos marrones o, sino combinarlos con un marrón oscuro. El cinturón deberá ser del mismo color que los zapatos.

Para escoger tu corbata, debes tener en mente que este complemento tiene que tener un largo que llegue a la altura de la hebilla del cinturón o por la cintura del pantalón, tiene que destacar sobre la camisa siendo esta de un tono más claro que la corbata (en el caso de una camisa negra, lo mejor será elegir una corbata negra o no llevarla). Las corbatas clásicas anchas son las más usadas, el corbatín es perfecto para un smoking o una camisa ópera; la corbata slim es estrecha y en un único tono. El pañuelo debe combinar con la corbata, y también puede hacerlo el reloj, pero no ser del mismo color que ésta; y el pisacorbatas no puede ser más ancho que la corbata. A la hora de escoger el color de tu corbata, si buscas trasmitir autoridad el rojo es tu color, el azul aportará seriedad y saber estar, el naranja emitirá valores como cercanía y el dorado, otros como la empatía.

Si llevas tirantes, no lleves cinturón; el chaleco debe llegar a la altura del cinturón, no se puede ver la camisa ni la corbata por fuera; los calcetines deben ser largos, no llenes los bolsillos de la americana ya que se deformarán. Puedes incluir en u conjunto otros elementos como gemelos para camisas de doble puño, broches de cadena o pines en la solapa de la americana

¡Vete de compras acompañado de estos consejos y darás en el clavo!