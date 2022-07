Ahora que ha llegado el buen tiempo, son muchos los que aprovechan las horas de luz y sol para broncear su piel y alcanzar ese deseado moreno para presumir durante le verano.

No obstante, por razones de trabajos u otros motivos son muchos los que no pueden sentarse en una tumbona le tiempo que les gustaría, por ello Mercadona ha lanzado una línea de cremas para conseguir ese bronceado idóneo aunque no podamos pasar las horas al aire libre que nos gustaría.

Playa, montaña, terraza, dando un paseo… Estés donde estés, necesitas protegerte del sol, cuidar tu piel e hidratarla. Solo así conseguirás un bronceado bonito, saludable y duradero. ¿Sabes cómo hacerlo? Te lo ponemos fácil con nuestro surtido de protección solar.

Fluido solar facial FPS 50+.

Crema solar FPS 50+ (100ml y 200ml).

Crema solar FPS 30.

Spray solar transparente FPS 30.

Spray Solar Monoï FPS 15.

Aceite Solar acelerador del bronceado Monoï FPS 15.

Loción After Sun Monoï.

"Plant-based": descubre la dieta con los alimentos que protegen la piel frente al sol

Según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), el cáncer de piel es el tipo de tumor más frecuente. Y aunque el sol es esencial para nuestra vida, por la vitamina D que nos proporciona, también puede ser muy peligroso.

Cada año se detectan más de 20.000 nuevos casos de cáncer de piel no melanoma. Y en el mundo, más de tres millones.

Las quemaduras en la piel, de manera reiterada y a largo plazo, pueden derivar en un cáncer de piel que, además de ser el más diagnosticado en España, es también el más prevenible.

Como destaca la AECC, “están creciendo más rápido que cualquier otro tipo, pero cuando se detecta y trata a tiempo, tiene buen pronóstico”.

Es importante aplicar una serie de medidas de prevención (protección solar y vigilancia de la piel) para detectar cualquier mancha que pudiera resultar sospechosa de derivar en un cáncer de piel.

Sin embargo, también podemos protegerla a través de la alimentación, como explica a ‘Guías de Salud’ la profesora colaboradora del Máster de Nutrición de la UOC, Marina Diana Pérez.

La dieta plant-based, que prioriza el consumo de productos de origen vegetal y elimina al máximo aquellos de procedencia animal, es clave para la protección solar y para mantener una buena salud de la piel. Tal y como especifica la doctora en Alimentación y Nutrición:

"Son alimentos básicos como las frutas, las verduras, las legumbres y los frutos secos".

La radiación ultravioleta genera radicales libres, que son moléculas muy inestables que dañan el ADN, y producen inflamación en la piel. Por ello, la alimentación plant-based juega un papel fundamental, y no solo ahora con el verano a la vuelta de la esquina, sino siempre.

"Es lo que quiero remarcar, que esta dieta no tiene que ser puntual de esta época del año, sino que debe ser para siempre. Y deberíamos tenerla interiorizada: consumo robusto de vegetales y frutas, aceite de oliva virgen extra, legumbres y frutos secos".

Y para llegar a esta conclusión, Diana Pérez se ha basado en un reciente estudio publicado en la revista científica Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, que señala que determinados alimentos tienen una función de barrera cutánea contra el sol.