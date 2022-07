Los que tengan la suerte de estar en la costa durante estas vacaciones pueden aprovechar los cuidados de belleza del mar. Verdadera clínica de la salud, el agua de mar nos ayuda no sólo con la celulitis sino también con otro tipo de problemas. El agua con sal y el movimiento de las olas forman una mezcla única que podría ser útil para:

aliviar la hinchazón de los miembros inferiores;

tonificar los músculos sin forzar las articulaciones;

confieren calma y relajación.

Por supuesto, lo mejor es caminar sin demasiadas interrupciones, por lo que hay que evitar las playas abarrotadas y preferir las primeras horas del día, cuando el calor es menos intenso. Recuerde que, aunque no sea un verdadero baño, debe seguir las recomendaciones relativas a las comidas de todos modos. No hay que sumergirse en el agua hasta tres horas después de la comida. No olvidemos también la protección solar específica para el rostro. Veamos, entonces, cómo caminar correctamente en el mar y cuánto tiempo se necesita para deshacerse de la celulitis.

No se debe empezar inmediatamente por alcanzar el nivel de agua hasta las cosas. Se debe pasar gradualmente del nivel de agua en las pantorrillas a aumentarlo gradualmente. Puedes caminar lentamente o alternar con la carrera en el lugar, siempre con el nivel del agua a la altura de los muslos.

Por qué el agua de mar es buena para ti

En primer lugar, es un ejercicio gimnástico suave porque el peso del cuerpo durante el movimiento es soportado por el agua. Por lo tanto, la tensión del movimiento es menos intensa, especialmente en las articulaciones. Otra ventaja es el agua de mar y su composición. El agua de mar está compuesta por agua y sales minerales. Sin embargo, el grado de salinidad, es decir, cuántos gramos de sal hay en un kilogramo de agua, varía de un mar a otro.

El Mediterráneo tendría una salinidad del 37-38%. Los océanos, por ejemplo, tienen una menor concentración de sal mientras que el Mar Muerto, un mar cerrado, es mucho más salado. De hecho, el Mar Muerto es conocido por su barro curativo y sus propiedades terapéuticas. Por lo tanto, el agua de mar actúa sobre la celulitis porque absorbe el exceso de líquido. El proceso se produce por ósmosis. El exceso de líquido que provoca la piel de naranja pasa de una solución menos concentrada a otra más concentrada. Así, desde nuestras piernas, el exceso de líquido a través de la piel migra hacia el exterior, cedido al agua del mar.

¿Cuánto hay que caminar por el mar?

Los expertos recomiendan caminar en el agua del mar durante al menos media hora y, si es posible, hacerlo todos los días de las vacaciones. Sin embargo, hay que recordar que después hay que reponer líquidos bebiendo agua mineral, nunca fría. Este es, por tanto, el número de minutos que debemos caminar en el agua de mar para que tenga algún efecto sobre la piel de naranja.