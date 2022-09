Incluso después de las vacaciones, muchos quieren mantener el bronceado el mayor tiempo posible. Si tenemos un bronceado saludable y hemos cuidado nuestra piel durante el verano, no hay razón para que nuestro bronceado no dure meses. Pero cuidado, porque si queremos mantener el bronceado debemos evitar ciertos productos, y uno en concreto, que es el enemigo del bronceado. Veamos qué es.

Nos referimos a la mayoría de los perfumes y cremas o productos de belleza con fragancias. Pero, ¿por qué estos productos pueden ser enemigos del bronceado? Muy sencillo: porque suelen contener alcohol, que puede resecar la piel. La piel seca tiende a pelarse y, al hacerlo, nos quita el bronceado. Por este motivo, debemos seleccionar con mucho cuidado los productos que nos ponemos en la piel. Esto es siempre cierto, pero sobre todo cuando queremos mantener el bronceado del verano durante la mayor parte del año.

Si queremos mantener nuestro bronceado, debemos evitar los perfumes que contengan alcohol durante unas semanas. Hay que tener especial cuidado con los que tienen un difusor en spray. Pero no sólo los perfumes pueden ser malos para el bronceado. Incluso las cremas hidratantes pueden contener alcohol. Por lo tanto, comprobemos cuidadosamente la etiqueta de nuestra crema de manos, crema facial y crema hidratante corporal, porque todas ellas podrían contener alcohol, el enemigo de nuestro bronceado.

Muchas personas no saben que este producto, el alcohol en los cosméticos, puede ser malo para el bronceado. Por lo tanto, sería preferible elegir productos sin fragancia, que generalmente no contienen alcohol. Podemos encontrar fácilmente en el mercado productos como cremas de manos o hidratantes corporales que no tienen ningún tipo de fragancia. Si vamos a exponernos de nuevo al sol, debemos aplicarnos estrictamente la protección solar aunque ya estemos bronceados. Tras la exposición, debemos recurrir siempre a una crema para después del sol, también sin perfume, que nos ayudará a hidratar la piel para conseguir un bronceado aún más saludable.

Una alternativa que cada vez más mujeres eligen es el perfume sólido. Los perfumes sólidos no suelen contener alcohol y no corren el riesgo de resecar la piel o hacernos perder el bronceado. Si queremos, también podemos conseguir productos hidratantes sólidos, que funcionan como jabones, que podemos extender sobre la piel. Suelen ser muy ricos, pero a la vez suaves, perfectos para nutrir la piel estresada después de estar expuesta al sol durante toda la temporada de verano. Cuando hagamos el exfoliante, elijamos uno suave, preferiblemente con ingredientes naturales, que no sea demasiado agresivo con la piel. Un exfoliante demasiado enérgico podría, de hecho, acortar la duración de nuestro bronceado. Con estas sencillas reglas, tu bronceado durará hasta el invierno.